Racing le ganó a Argentinos Juniors por 2 a 1 en Avellaneda

Racing y Argentinos Juniors protagonizan uno de los partidos más interesantes de la jornada del sábado, en un encuentro que se está disputando en el estadio Presidente Perón . La Academia busca sumar sus primeros puntos en el Torneo Apertura 2026 luego de tres derrotas consecutivas, mientras que el Bicho , que llega invicto, intenta cortar una racha de dos empates sin goles .

El encuentro es arbitrado por Hernán Mastrángelo y se juega ante un Cilindro colmado, con un clima de expectativa y tensión.

Ventaja parcial para Racing

El equipo dirigido por Gustavo Costas asumió el protagonismo desde el arranque y generó las primeras situaciones claras sobre el arco defendido por Brayan Cortés. A los 20 minutos, el local logró romper el cero: Tomás Conechny conectó un centro preciso de Gabriel Rojas y, con un cabezazo en el corazón del área, puso el 1-0 parcial para Racing, desatando el festejo en Avellaneda.

Tras el gol, Argentinos Juniors reaccionó y comenzó a ganar terreno. A los 25 minutos, Enzo Pérez empujó la pelota al fondo del arco de Facundo Cambeses luego de un rebote, pero la acción fue invalidada por posición adelantada previa de Erik Godoy.

El Bicho insiste y Racing espera

El conjunto visitante continúa buscando el empate y volvió a exigir a Cambeses, que respondió con una buena atajada ante un remate desde afuera del área de Hernán López Muñoz. Racing, por su parte, intenta aprovechar los espacios con salidas rápidas de contraataque para ampliar la diferencia.

El partido sigue en juego, con ventaja parcial para la Academia y un Argentinos Juniors que no baja la intensidad en Avellaneda.

Noticia en desarrollo.