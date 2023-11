Quién es Pablo Maffeo, el lateral español llamado por Lionel Scaloni para las Eliminatorias

Copa de la Liga Demichelis no hace pie en River: perdió 3 a 1 contra Rosario Central

El futbolista de 26 años, que fue captado en las inferiores por el Manchester City, vistió la camiseta de España durante las selecciones juveniles pero luego no tuvo lugar en la mayor. Ante ese panorama, el actual campeón del mundo decidió seguirlo de cerca y lo sumó en la nómina para la doble fecha de Eliminatorias ante las lesiones de Juan Foyth y Gonzalo Montiel que dejan sólo a Nahuel Molina como defensor por el carril diestro.

“Me enteré en el comedor, cuando vino Chando y me lo dijo. Estaba con un par de compañeros y mi hermano. Súper contento. Llegué al coche y todo era felicidad. Lo primero que hice fue llamar a mi madre, obviamente. No se lo creía al principio. Pensaba que le estaba gastando una broma de las mías. Luego súper contentos. Colgué, empecé a chillar y la verdad que muy bien. Mi madre es argentina y mi padre italiano. Obviamente ella era la primera persona que se merecía saber esto. Los compañeros están súper contentos conmigo, felicitándome. El míster también. Toda la gente que se ha enterado está súper contenta por mí. Me quedo con eso”, expresó Maffeo en una entrevista con el canal oficial del Mallorca.

Scaloni ya había advertido que estaba en el radar de Argentina meses antes del Mundial de Qatar cuando advirtió: “Tenemos gente en el staff que lo está siguiendo. Es un buen jugador, la verdad. En un futuro veremos si le apetece venir”. El propio futbolista ahora relató cómo fueron los diálogos con el DT: “Sí, habíamos mantenido algún contacto con Scaloni. Obviamente yo lo primero que hice fue agradecerle su tiempo que lo dedicara en mi. Él me preguntó y yo obviamente le dije que sí, que para mí era un orgullo. Y para mi familia”.

Lo cierto es que hace cinco años, Maffeo estaba Girona cuando enfrentó al Barcelona de Lionel Messi y protagonizó una divertida escena durante el partido a raíz de la marca personal que debió llevar a cabo y quedó registrada en las cámaras del programa español El Día después. “No sé si se acordará o no. Yo creo que sí porque al final cuando he ido con el Huesca a jugar ahí e incluso con el Girona el partido de vuelta, la verdad que súper bien conmigo. De hecho tengo su camiseta enmarcada y eso es algo que me llevo para mí. La verdad que súper bien”, expresó sobre aquel suceso.

Al mismo tiempo, expresó su ilusión por compartir plantel con la Pulga: “Es que creo que es inimaginable. Poder compartir entrenamientos, vestuario, concentración con el mejor futbolista de toda la historia es genial. Ya me tocó vivirlo en contra, ahora a favor. Es brutal”.

Pablo podrá jugar en la selección argentina a raíz de la nacionalidad de su madre, Marisa Becerra, que es argentina; mientras que su padre Alfonso es de raíces napolitanas. Su estreno podría darse el próximo jueves en la Bombonera ante Uruguay, aunque también está la posibilidad de jugar el siguiente martes contra Brasil en el Maracaná, algo que entusiasma al lateral: “Son dos estadios top en el mundo. Emblemáticos. Y poder ir ahí pues obviamente te pone los pelos de punta seguro. Ojalá que contra Uruguay pueda jugar contra Gio (González, jugador uruguayo del Mallorca), porque ya sería top. Creo que se lo merece, aparte. Y luego contra Brasil, un partidazo”.

“Súper feliz, súper orgulloso. Es increíble. Agradecido a Argentina. Orgulloso de poder defender la camiseta”, reconoció. Al mismo tiempo que aceptó que las tres estrellas “pesan” pero se mostró entusiasmado de ser parte de la Albiceleste: “A día de hoy es la mejor selección del mundo, entonces es ilusión. Pura ilusión”.

Y agregó: “Creo que tengo que ser como soy. Al final si voy es por algo. Lo mismo que hago aquí en mi club lo tengo que hacer ahí, ni más ni menos. Con lucha, trabajo y sobre todo compañerismo”.

Hace un año, cuando fue entrevistado también por el canal del Mallorca, Maffeo habló sobre los orígenes de sus padres: “Salí muy pronto de mi casa, pero sí que es una buena mezcla, potente. Estaría encantado de ir con alguna de las tres selecciones. Sería brutal. Un sueño”. En esa misma nota le habían planteado que en su carrera había enfrentado a Cristiano Ronaldo y Messi, pero el aclaró que el rosarino “era mejor”.

En las últimas horas, su representante, Jorge Capilla, ofreció mayores detalles sobre las conversaciones del futbolista nacido en Sant Joan Despí con Scaloni: “Lionel le preguntó si a él le gustaría representar a Argentina y dijo que iba mañana mismo en barco. Le sorprendió mucho la pregunta”.

Con pasado en la cantera del Espanyol y los planteles profesionales de Manchester City, Girona, Stuttgart y Huesca, recaló inicialmente cedido en el Mallorca donde ya acumula tres temporadas en buen nivel a punto tal que compraron su pase definitivamente, le hicieron contrato hasta 2026 y le pusieron una cláusula de venta cercana a los 13 millones de euros. Desde que arribó a este club, suma 83 presencias (78 como titular) y 3 goles.

El caso Maffeo es un ejemplo más del trabajo de scouting que lleva a cabo la selección argentina en todas sus estructuras y durante el último tiempo sumó apellidos como los de Luka Romero (Milan), Nico Paz (Real Madrid), Alejandro Garnacho (Manchester United), Felipinho (Preston North End), Mateo Sciancalepore (Espanyol), Lorenzo Luchino (Sevilla) o Valentín Carboni (Monza) por citar algunos apellidos que han resonado en los últimos meses tanto en la Sub 17 como en la Sub 20.