Qué hay detrás de la postergación de San Martín-San Lorenzo: del pedido de Insúa al desconcierto en Concepción

Como eran tres partidos importantes en una misma semana, desde San Lorenzo solicitaron jugar contra los sanjuaninos el miércoles 11 de octubre y adelantar el choque con la Lepra para este viernes, con la posibilidad de tener tres días de descanso y no uno. Si bien desde AFA aceptaron reprogramar el encuentro, decidieron adelantarlo para el martes 11 de octubre. Ya no en Córdoba, porque ese mismo día jugarán Boca y Belgrano en el Estadio Mario Alberto Kempes y los organismos de seguridad no permiten dos eventos de la misma magnitud en un mismo día. Se especula que podría disputarse en Santiago del Estero o se reflotaría La Rioja como sede.

La otra opción sería que la fecha sufra un nuevo cambio. En San Lorenzo no habría caído nada bien que el partido se juegue el martes 11 de octubre, argumentando que San Martín iba a llegar con un equipo "fresco" (este próximo finde cumple fecha libre) y ellos no, y pedirían que el partido se juegue el miércoles o pase para la otra semana, teniendo en cuenta que el jueves 12 habrá fecha FIFA. Si se juega la semana del 16 al 20 de octubre, especulan que el Verdinegro pondrá suplentes porque a los pocos días enfrentará a Flandria, en un encuentro clave por la disputa a la clasificación del Reducido.

Por ahora reina la incertidumbre. En San Martín, la dirigencia no fue informada sobre los motivos de la reprogramación y los hinchas están que arden. Muchos simpatizantes ya compraron sus pasajes para viajar a Córdoba y se organizaron en grupo para salir desde San Juan. Por ahora la Copa Argentina y la AFA se mantienen al margen y todo es especulación.