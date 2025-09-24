miércoles 24 de septiembre 2025

El global está 2-3

Por el pasaje a semi: River empata ante Palmeiras y por ahora se queda afuera de la Libertadores

Después de la derrota 2-1 de la ida, el Millonario visita al Verdão en el Allianz Parque en busca de un milagro que lo deposite en las semifinales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Llegó la hora de la verdad para River. El equipo de Marcelo Gallardo visita a Palmeiras en busca de la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores, tras la derrota 2-1 en la ida disputada en el Monumental.

En un comienzo a pura intensidad, el Millonario golpeó rápido: a los 7 minutos del primer tiempo, Maximiliano Salas marcó el 1-0 que iguala el global y le devuelve la ilusión a los hinchas. Con este resultado, la llave queda totalmente abierta.

Nota en desarollo-

