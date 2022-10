Pocas llegadas y pelotas en el palo: Desamparados y San Martín empataron 0-0 en el Serpentario

Duro testimonio Futbolista agredido en Árbol Verde: "Tengo miedo, no sé si vuelva a jugar"

Federal A Un ex canterano e hincha de Desamparados opinó sobre el presente del club y su fe por salvar la categoría

image.png

El que estuvo más prolijo en las primeras llegadas fue Desamparados. El equipo del 'Mono' Guirado intentó no jugar al pelotazo y romper por el medio. Si bien maniobró para derrumbar la defensa que puso el DT Verdinegro, Mauri Fernández, no pudo llegar claro al arco de Concepción. Las contras fueron de San Martín que por las bandas o el mediocampo le hacían llegar la pelota a los puntas. Centro pasado o fuera de juego, el final de lo que se animaba la visita. Hubo pelotas que reventaron los palos y eso pudo haber sido el quiebre en el marcador, sin embargo, no pasó más.