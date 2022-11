Peter Sagan, la segunda estrella confirmada para la Vuelta a San Juan

"Hola a todos los amigos de San Juan y Argentina. Me estoy ya preparando para una linda temporada 2023 que empezará en un lugar donde me siento en casa, en una de mis carreras preferidas, ¡la Vuelta a San Juan! Estaré en Argentina, en San Juan, Donde Todo Empieza!", escribió el ciclista. "Hola a todos los amigos de San Juan y Argentina. Me estoy ya preparando para una linda temporada 2023 que empezará en un lugar donde me siento en casa, en una de mis carreras preferidas, ¡la Vuelta a San Juan! Estaré en Argentina, en San Juan, Donde Todo Empieza!", escribió el ciclista.

Las dos primeras etapas de la Vuelta

La etapa inaugural de la Vuelta a San Juan 2023 (UCI Pro Series) se correrá el domingo 22 de enero. La carrera tendrá 147,8 KM y será en horario de tarde. De acuerdo a lo que informó la web oficial, se partirá desde el estadio Aldo Cantoni y aquí, frente a este imponente emblema sanjuanino, se vivirá también el gran final.

Pero antes de la bandera a cuadros, se viajará hasta el paraje Difunta Correa. Un lugar tradicional de San Juan y que reúne a miles de personas por año, fieles y también fans de este deporte. La última vez que la Vuelta a San Juan fue a la Difunta Correa se dio el 1 de febrero de 2020. El checo Zdenek Stybar, ciclista del Deceuninck Quick Step (WT), ganó la carrera con un tiempo de 3:56:51 tras 174 kilómetros.

Mientras que la segunda etapa de la carrera se celebrará el lunes 23 de enero. El pelotón correrá 206,9 KM, uno de los enlaces más largos de toda la competencia: con concentración en San Agustín de Valle Fértil, y final en Jáchal, frente al estadio Papa Francisco, toda una referencia del departamento del norte.

El último paso de la Vuelta a San Juan en esta etapa se produjo el 29 de enero de 2020. Fernando Gaviria ganó un sprint de ensueño y le dio la victoria al UAE Team Emirates. En aquella ocasión, el embalador colombiano completó los 185,8 KM en 4:08:03 segundos.