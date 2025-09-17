miércoles 17 de septiembre 2025

Partido de ida

Palmeiras sorprende a River en el Monumental y le gana de entrada

El equipo de Marcelo Gallardo tendrá un lindo partido esta noche, cuando le toque enfrentar al equipo carioca en el Monumental. Todo el detalle del encuentro de ida.

Por Antonella Letizia
image

Este próximo miércoles desde las 21.30, River recibirá a Palmeiras en el Estadio Monumental por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Quien se imponga en esta serie, se verá las caras con el equipo que resulte vencedor en el choque entre San Pablo y Liga de Quito. A continuación, los detalles del partido en el que impartirá justicia Jesús Valenzuela.

El conjunto de Marcelo Gallardo viene de un importante triunfo frente a Estudiantes por 2-1 en condición de visitante y el DT se fue de La Plata con varias conclusiones positivas. La principal pasa por el cambio de esquema: en UNO presentó una innovadora línea de tres defensores (3-5-2) le dio solidez defensiva y una base sobre la cual construir su fútbol, algo que volvería a aplicar frente al equipo brasileño.

Con decisiones por tomar, el DT debe definir al sustituto de Giuliano Galoppo en el mediocampo, puesto que podría ser ocupado por Kevin Castaño, uno de los que corre con ventaja por sobre Matías Galarza, Juan Fernando Quintero o Santiago Lencina. También se espera el regreso de Gonzalo Montiel al carril derecho de la defensa, en reemplazo de Fabricio Bustos. La principal duda, sin embargo, se centra en la dupla de la zaga central: la disputa está entre Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz.

River se metió entre los ocho mejores de la Copa Libertadores tras eliminar a Libertad de Paraguay por penales, luego de igualar 1-1 en el resultado global (0-0 en la ida y 1-1 en la vuelta). El Millonario llega a este duelo en un momento de confianza: es líder de la tabla anual, puntero de la Zona B del Torneo Clausura y solo perdió dos partidos en 90 minutos en lo que va del año.

Este será el tercer cruce de eliminación directa entre ambos equipos en la Libertadores. En las dos ocasiones anteriores, en las semifinales de 1999 y 2021, el vencedor fue Palmeiras. El antecedente más reciente trae malos recuerdos a la gente de Núñez: a la derrota se sumó la polémica anulación de un gol de Montiel en Brasil. A pesar de que la Banda ganó 2-0 en la vuelta, la derrota 3-0 en la ida en el Monumental sentenció la serie, y el equipo de Gallardo se despidió del certamen.

Palmeiras llega con la moral por las nubes al cruce de cuartos de final, donde se metió tras eliminar abruptamente a Universitario (4-0 en el global). Con un triplete de Vitor Roque y un gol de Lucas Evangelista, el equipo de Abel Ferreira aplastó 4-1 a Internacional en el Brasileirão. Con esta victoria, el Verdão se mantiene como el único escolta en el campeonato local, a solo un punto del líder Flamengo.

De cara al choque del miércoles en Buenos Aires, Ferreira tiene dos dudas. En el lateral derecho, el argentino Agustín Giay, ex-San Lorenzo, pelea con Khellven por un lugar, y en la mitad de la cancha aparece como una variante Andreas Pereira, flamante refuerzo del elenco paulista, que se podría meter en el once por Evangelista.

La formación de River vs. Palmeiras, por la Copa Libertadores

Franco Armani; Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

La formación de Palmeiras vs. River, por la Copa Libertadores

Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel López, Vítor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.

