Pablo Tabachnik y el rumor de ser Secretario de Deportes: "No me llamaron, pero me gustaría"

Con el cambio de mandato en la Gobernación a fin de año, San Juan tendrá que elegir una nueva autoridad máxima para la Secretaría de Deportes . En una lista no muy larga se rumoreó el nombre de Pablo Tabachnik , el ex deportista olímpico del tenis de mesa. Pese a sus deseos, confesó que 'no hubo un llamado, pero que sí le gustaría' .

"Me llegó el comentario y alguno de estos rumores. Pero no tuve contacto con nadie y me parece que son solo especulaciones. Yo no tengo nada en cercanía con alguien del universo de la política. Si bien es un orgullo para mi, pero no hubo nada", relató el tres veces deportista olímpico y que le puso punto final a su carrera exitosa a fines de diciembre.

Pablo Tabachnik es un emblema nacional de la actividad, cosechando 14 títulos a lo largo y ancho del país. Internacionalmente participó de siete Juegos Panamericanos, logrando seis medallas, y tres participaciones olímpicas: Sídney 2000, Atenas 2004 y Beijing 2008.

Tabachnik hasta hace un par de meses atrás fue parte del programa de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes

Al negar que no hubo contacto para ser uno de los candidatos a tomar el mando de la Secretaría de Deportes, pero que si existiese, 'lo pensaría': "La verdad que ahora no lo sé, tendría que analizar la propuesta. Por el momento esa propuesta no existe. Si me gustaría y me gusta estar en el mundo deportivo, me parece que puedo y es el lugar en el que yo puedo aportar. Lo hago dentro de mi deporte y me parece que si lo pudiese hacer en otros deportes y con otros deportistas, seria extraordinario".

Hoy surge este rumor pero no tiene nada de real

Si bien todavía no hay nombres fijos sino más bien suposiciones, Pablo Tabachnik es uno de los fuertes para reemplazar a Chica en Deportes. No afirmando, pero tampoco negando, dijo algo muy importante: "Me encantaría poder ayudar a que el deporte de San Juan sea más grande y donde haya mejores deportistas. Me gustaría, siempre".

Quien conducirá una Secretaría de Deportes no pasa por la carrera deportiva de un deportista sino por un proyecto, quien cuál es la idea, cuál es la impronta que se le quiera dar, pero por el momento no hubo ningún llamado