Olimpia-Barcelona, el plato fuerte de la segunda jornada del Mundial de Clubes

Después de que los equipos extranjeros y sanjuaninos rompan el hielo del Mundial de Clubes en el Cantoni, este jueves se pone en marcha la segunda fecha con duelos atractivos y que sin duda estarán cargados de emociones: Olimpia-Barcelona será el plato fuerte. La jornada completa y sobre el precio de las entradas.
Fixture – Jueves 2 de Octubre
14:00 hs – Grupo B: HC San Jorge (Chile) vs OC Barcelos (Portugal)
16:30 hs – Grupo B: Melbourne (Australia) vs Centro Valenciano (Argentina)
19:00 hs – Grupo A: Andes Talleres (Argentina) vs Sporting (Portugal)
21:30 hs – Grupo A: FC Barcelona (España) vs Olimpia (Argentina)
Venta de entradas
Etapa clasificación
Entrada general: $18.000
Entrada platea oeste: $40.000
Etapa Semifinales, final y partido por el tercer puesto:
Entrada general: $25.000
Entrada platea oeste: $60.000
Abono general $80.000
Abono platea oeste: $180.000
Las personas que no abonarán entrada son: menores entre 1 y 8 años (niños con 8 años cumplidos sí deben pagar); jubilados y personas con discapacidad, presentando su carnet correspondiente.
Con respecto a la venta de entradas presencial, de momento será en las boleterías del estadio, en cada día del evento, desde el miércoles 01 de octubre. De confirmarse otros puntos oficiales de venta, con días y horarios, se anunciarán por este medio.
Cayó el equipo del sanjuanino Carlos López:
En la segunda presentación del Melbourne de Australia, no pudo frente a Barcelos y terminó perdiendo 8-1, en el primer partido correspondiente a la fecha 2.
Captura de pantalla 2025-10-02 161601