jueves 2 de octubre 2025

Hockey sobre patines

Olimpia-Barcelona, el plato fuerte de la segunda jornada del Mundial de Clubes

Este jueves se puso en marcha el segundo capítulo de la competencia que reúne a los mejores equipos en la provincia. El fixture.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-10-02 160553

Después de que los equipos extranjeros y sanjuaninos rompan el hielo del Mundial de Clubes en el Cantoni, este jueves se pone en marcha la segunda fecha con duelos atractivos y que sin duda estarán cargados de emociones: Olimpia-Barcelona será el plato fuerte. La jornada completa y sobre el precio de las entradas.

Fixture – Jueves 2 de Octubre

14:00 hs – Grupo B: HC San Jorge (Chile) vs OC Barcelos (Portugal)

16:30 hs – Grupo B: Melbourne (Australia) vs Centro Valenciano (Argentina)

19:00 hs – Grupo A: Andes Talleres (Argentina) vs Sporting (Portugal)

21:30 hs – Grupo A: FC Barcelona (España) vs Olimpia (Argentina)

Venta de entradas

Etapa clasificación

Entrada general: $18.000

Entrada platea oeste: $40.000

Etapa Semifinales, final y partido por el tercer puesto:

Entrada general: $25.000

Entrada platea oeste: $60.000

Abono general $80.000

Abono platea oeste: $180.000

Las personas que no abonarán entrada son: menores entre 1 y 8 años (niños con 8 años cumplidos sí deben pagar); jubilados y personas con discapacidad, presentando su carnet correspondiente.

Con respecto a la venta de entradas presencial, de momento será en las boleterías del estadio, en cada día del evento, desde el miércoles 01 de octubre. De confirmarse otros puntos oficiales de venta, con días y horarios, se anunciarán por este medio.

Cayó el equipo del sanjuanino Carlos López:

En la segunda presentación del Melbourne de Australia, no pudo frente a Barcelos y terminó perdiendo 8-1, en el primer partido correspondiente a la fecha 2.

Captura de pantalla 2025-10-02 161601
