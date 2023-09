Mundial de rugby: Francia y Nueva Zelanda levantan el telón

Si bien el resultado del encuentro no debería ser decisivo para el devenir del torneo ya que las dos primeras plazas del Grupo A parecen destinadas para Les Bleus y All Blacks (Uruguay, Italia y Namibia completan la zona), el orgullo, el honor y el prestigio son elementos siempre presentes en cualquier contienda. El XV del Gallo está ante una ocasión histórica: ganar su primer título mundial y hacerlo además en casa . Los hombres de Fabien Galthié llevan preparándose para el evento desde hace años y sólo la lesión reciente de Romain Ntamack puede haber enfriado un poco las expectativas.

”Todo el mundo quiere vernos levantar la copa. Es lo que nos motiva, pero hay que centrarse en lo que llevamos haciendo desde hace cuatro años, manteniendo la ambición. Logramos no ‘comernos’ demasiado la cabeza, pero estamos ante una gran competencia y con un gran entusiasmo alrededor”, comentó el capitán Antoine Dupont en la previa. El medio scrum admitió no obstante que el equipo francés soporta un gran peso: “Necesitamos transformar toda esa energía positiva que se deriva de la presión, apoyándonos en nuestro público y con la confianza que hemos creado estos últimos años”.

Del otro lado estarán los famosos All Blacks. Siempre temibles, pero algo reducidos en los dos últimos años perdiendo ante la misma Francia y en casa frente a Irlanda (que además les robó el número 1 del ranking) y Argentina, un hito histórico para Los Pumas, en noviembre del año pasado. Pese a estos traspiés, los jugadores hicieron foco alrededor del cuestionado seleccionador Ian Foster y 2023 significó una recuperación, con once partidos consecutivos sin perder y un nuevo título del Rugby Championship que hubiera dado de nuevo a Nueva Zelanda estatuto de grandes favoritos de no ser por la derrota contra Sudáfrica por 35-7 en el último partido de preparación mundialista, a finales de agosto en Londres.

A las ya conocidas bajas de Brodie Retallick y Shannon Frizell se sumaron en las últimas horas las de Jordie Barrett y el wing Emoni Naraewa, que se perderá el torneo por problemas en la espalda. Los All Blacks aspiran a aislarse de todo y dedicarse a lo que mejor saben: jugar al rugby. “Este grupo está muy motivado. No me preocupan demasiado los comentarios. El partido va a ser muy importante y no creo que el grupo necesite mucho más para mentalizarse”, declaró el capitán Sam Cane.

El turno del estreno para la Selección Argentina, mundialmente conocida como Los Pumas, será este sábado 9 de septiembre, a las 16:00 hora argentina, contra la poderosa Inglaterra.

Formaciones

Francia: Thomas Ramos, Damian Penaud, Gaël Fickou, Yoram Moefana, Gabin Villière, Matthieu Jalibert, Antoine Dupont (capitán), Grégory Alldritt, Charles Ollivon, François Cros, Thibaud Flament, Cameron Woki, Uini Atonio, Julien Marchand y Reda Wardi. Coach: Fabien Galthié.

Suplentes: Peato Mauvaka, Jean-Baptiste Gros, Dorian Aldegheri, Romain Taofifénua, Paul Boudehent, Maxime Lucu, Arthur Vincent y Melvyn Jaminet.

Nueva Zelanda: Beauden Barrett, Will Jordan, Rieko Ioane, Anton Lienert-Brown, Mark Telea, Richie Mo’unga, Aaron Smith, Ardie Savea, Sam Cane (capitán), Dalton Papalii, Scott Barrett, Sam Whitelock, Nepo Laulala, Codie Taylor y Ethan de Groot. Coach: Ian Foster.

Suplentes: Samisoni Taukei’aho, Ofa Tuungafasi, Fletcher Newell, Tupou Vaa’i, Luke Jacobson, Finlay Christie, David Havili y Leicester Fainga’anuku.

Hora: 16.15 de Argentina / 21.15 local y España

Estadio: Stade de France, París

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica)

TV: ESPN y Star+ (Argentina y Latinoamérica) / Movistar Plus+ (España) / NBC (Estados Unidos)

FUENTE: Infobae