Messi volverá a jugar con PSG y crecen las dudas: ¿habrá un homenaje por el título?

Lionel Messi había arribado hacía poco a París, todavía se estaba amalgamando la relación con la afición, pero el PSG no dudó y armó un gran evento en su estadio para celebrar la obtención del séptimo Balón de Oro en su carrera. El club no tuvo dudas, plantó un gran espectáculo para recibirlo. El rosarino, después de transitar un camino sinuoso, logró ganarse el corazón de los fanáticos y llegó al Mundial en su mejor momento con la entidad francesa. Sin embargo, el título en Qatar puso un debate sobre la mesa que todavía no tiene solución: ¿cómo lo recibirán en el Parque de los Príncipes tras arrebatarle la corona a Francia en Doha?

El misterio continúa vigente incluso después de la conferencia de prensa de Christope Galtier previa al partido de este miércoles ante el Angers por la 18ª fecha de la Ligue 1. El entrenador en esta ocasión no tocó el tema, pero días atrás reconoció que Leo no había hecho “ninguna exigencia” de ser homenajeado en el campo de juego y dejó esa tarea en manos de las tribunas: “Espero que nuestra afición lo celebre, no hay razón para no hacerlo”.

La pregunta que sobrevuela en los principales periódicos franceses está vinculada a qué sucederá en la previa del choque que se iniciará a las 17 (hora Argentina). El diario Le Parisien reconoció que es “uno de los principales interrogantes” que sobrevuelan en PSG: “¿Cómo será recibido el campeón mundial Lionel Messi?”, plantea allí el periodista Benjamín Quarez.

El periódico L’Equipe coincide con la mirada, aceptando que la línea que llega desde el club está vinculada a una distinción de las tribunas pero no tanto a un evento orgánico desde la directiva: “Podemos imaginar que será calurosamente celebrado por la afición parisina”. El cronista de ese medio Arnaud Hermant advierte que el clima de duda sobre lo que ocurrirá está presente como un tema central en el duelo por el torneo: “Este será uno de los retos de esta velada entre semana en el Parque de los Príncipes. Cómo recibirá el público en el estadio Porte de Saint-Cloud a Lionel Messi”. Cabe destacar que la mayoría de los futbolistas campeones del mundo con Argentina tuvieron una distinción a la hora de presentarse en sus clubes antes de cada partido que disputaron.

Por lo pronto, ya se disipó uno de los principales interrogantes: Kylian Mbappé continúa de licencia y no estará presente en el primer partido del rosarino tras consagrarse campeón mundial precisamente contra la selección francesa. Es cierto que la victoria en Lusail Stadium fue contra el país que hoy cobija al capitán de la selección argentina, pero el contraste sería notable si se tiene en cuenta cómo se festejó la anterior Copa del Mundo o incluso premios individuales como el Balón de Oro de Messi. La institución había decidido tras Rusia 2018 que sus tres representantes en el Mundial –Mbappé, Alphonse Areola y Presnel Kimpembe– presenten el trofeo más preciado ante el público. También montó un show cuando la Pulga logró el reconocimiento que otorga la revista local France Football. Por ahora, a Leo le hizo un pasillo de honor en el entrenamiento con todos los trabajadores presentes. “Este homenaje lo sorprendió y lo conmovió”, habían asegurado en los diarios locales.

La conferencia de Galtier previa al choque giró en torno a la gran polémica que predomina en Francia tras las declaraciones del presidente de la Federación local sobre Zinedine Zidane y sólo contestó una consulta vinculada a Messi: cómo están las tratativas para renovar su contrato. “Hay discusiones, la dirección deportiva ha intercambiado con Leo el tema de una prórroga. No sé dónde está. Leo me parece feliz en París. Después hay que ver su posición en relación al proyecto de la club. Es un tema del que no hablo con él”, aclaró.

Sin embargo, no hay mayores detalles y las dudas persistirán hasta que Leo aparezca por el Parque de los Príncipes para retomar la actividad con su club a casi dos meses de su última aparición con PSG. Por entonces, era uno de los nuevos mimados de la gente gracias a su extraordinario nivel en el inicio del semestre. ¿Cómo recibirán a la estrella del último campeón mundial?

