Messi da tranquilidad: "No tengo ningún problema físico"

"Me siento muy bien físicamente, la verdad que creo que llego en un gran momento, en lo personal como en lo físico . No tengo ningún problema, escuché que decían que entrene diferenciado fue porque tenia un golpe y por precaución, pero nada raro", arrancó diciendo Lionel Messi en rueda de prensa, a pocas horas del debut mundialista.

"¿Si hice una preparación especial? No. Es un momento diferente en la temporada, con mucho menos partidos, siempre me sentí bien con la continuidad de los partidos, de jugar, agarré ritmo, me sentí cómodo y es lo que intenté hasta llegar acá al inicio del Mundial, pero no hice nada especial: me cuidé y trabajé como lo hice toda mi carrera. Seguramente sea mi último Mundial, mi ultima oportunidad de conseguir el gran sueño que tengo, pero nada especial".

"Esperemos poder seguir haciendo lo que estamos haciendo con este grupo en este tiempo, que viene creciendo partido tras partido, que se siente muy bien en lo grupal y lo refleja en el terreno de juego. Esperamos un partido difícil por lo que significa el comienzo del Mundial, porque para muchos es su primera Copa del Mundo y cada uno va poder manejar la ansiedad y los nervios como pueda. Pero cuando pasen los primeros 5 minutos vamos a intentar jugar como lo venimos haciendo y yendo a buscar el partido desde el principio y respetando al rival como siempre lo hacemos".

"Es algo hermoso que mucha gente que no es argentina desee que la Selección sea campeona en gran parte por mí. Soy un agradecido por el cariño que recibí en toda mi carrera deportiva. Siempre, donde me tocó ir, recibí cariño y esto es una muestra más y me pone feliz que haya más gente que desee lo mismo que yo".

"No sé si llegamos mejor, pero venimos de ganar y eso descomprime muchísimo. Nos hace trabajar de otra manera, que la gente no esté tan ansiosa y la gente no esté tan pendiente de los resultados, sino disfrutando más. Este grupo me recuerda al de 2014, que era un grupo similar, muy unido que tenía en claro qué quería. Está bueno llegar así porque da confianza cuando salís a jugar".

