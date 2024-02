Mati Font, el profe sin escala: cambió el fútbol por el estudio y ahora es PF de un equipo de la B Nacional

Desde el centro de Santiago del Estero y con una computadora, su aliada, y con quien pasa la mayor parte del tiempo: "El PF (preparador físico) cumple un rol muy importante en un cuerpo técnico, se encarga de gestionar muchas cosas y trata de facilitar los caminos para todos. Hoy por hoy, le dedico toda mi vida a mi trabajo".

image.png

Font jugó en la B local, vistiendo los colores de Sportivo Rivadavia. Sólo lo hizo hasta los 17 años y por un motivo muy especial: "Dejé de jugar porque quería estudiar. No me puse techo, creo que uno no sabe donde lo puede llevar la vida del fútbol, y sigo soñando con crecer dentro de lo profesional".

image.png

El sanjuanino se recibió en la UCCuyo como profe y en la Universidad del Aconcagua como Licenciado en Fisiología

Con pilcha de profe y en la vereda de enfrente, le tocó demostrar todo lo que sabía en San Martín. Raúl 'Purruco' Antuña se lo llevó para formar la coordinación de las inferiores del club y no lo dudó.

"Una vez estando en la coordinación, se va el cuerpo técnico principal (con el DT Andrés Yllana a la cabeza) y asumimos como institucional, con Raúl (Antuña), Roly (Rodríguez), Ale (Schiapparelli), Agustín (Barilari) como entrenador de arqueros y Walter como video analista. Fue un año que lo viví como un sueño", aseguró.

image.png

Después trabajé como colaborador de Yllana y Monasterio, y en diciembre me llamó Sastre para venir a Mitre, llego a mí por recomendaciones Después trabajé como colaborador de Yllana y Monasterio, y en diciembre me llamó Sastre para venir a Mitre, llego a mí por recomendaciones

Conviviendo con su novia y lejos de su familia, Mati vive su segunda experiencia fuera de San Juan, esta vez, en el cuerpo técnico de Mitre de Santiago del Estero, club de Primera Nacional.

"Por momentos cuesta estar lejos de la familia y amigos, pero estar en el club es muy disfrutable para mi, así que compenso. La gente acá nos recibió muy bien", cerró Font desde su departamento ubicado en el centro de Santiago del Estero.

Sin título.jpg

Mitre pasó de ronda en Copa Argentina

El equipo Aurinegro dio el golpe en Junín y se clasificó a los dieciseisavos de la Copa Argentina tras eliminar 2-1 a Belgrano. Se medirá en la siguiente ronda contra Unión o Gimnasia de Mendoza.