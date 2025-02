Más de 800 voleibolistas jugarán la Liga Federal en San Juan

La ceremonia de apertura no tuvo mejor lugar que el emblemático Aldo Cantoni, escenario de los mejores eventos deportivos de la provincia. Con más de 800 atletas de 47 delegaciones, se dio marcha a lo que será un hito en la historia del deporte, ya que la provincia será sede de un evento de tamaña envergadura luego de los que fueron los nacionales Sub 14 y Sub 18, disputados en el año 2024.