Maribel Aguirre, a corazón abierto: la pérdida de su abuelo en plena competencia y el rol de mamá

Entretiempo ON

Entretiempo ON Bruno Lima y su exótica vida en Arabia Saudita

En un momento de la charla, la deportista reconoció una foto del 2016 en la que sale junto a su abuelo Carlos, quien aseguró "que él siempre creyó en ella y la acompañaba a todas sus carreras". Sin embargo, al poco tiempo su fallecimiento la golpeó en plena competencia. "El fue uno de los pilares más importantes de mi vida. Y todo fue difícil porque falleció cuando yo estaba corriendo el Panamericano . Fue justo en el bache de una competencia que se corre todo el día que me dijeron los técnicos lo que había pasado y no podía creerlo. Estaba en pleno calentamiento para subir a la pista y lloraba. Estuve mal hasta que subí a la bici, pero adentro fui otra, estuve muy poco de ganar una medalla. Él siempre quiso que de lo mejor de mi y eso fue lo único que pensaba cuando estaba a punto de largar".

"Él siempre me decía que yo iba a ganar mucho si seguía siendo esa persona humilde y luchadora. Esa frase la tengo muy marcada" "Él siempre me decía que yo iba a ganar mucho si seguía siendo esa persona humilde y luchadora. Esa frase la tengo muy marcada"

image.png Maribel junto a su abuelo Carlos

Los momentos duros son los que te hacen más fuertes y eso es lo que resalta Maribel Aguirre, quien tiene una familia gigante a su alrededor y lo único que se habla en la mesa los domingos es sobre ciclismo y carreras.

Otro de los momentos que marcaron su vida, pero de felicidad, fue con la llegada de Erick, su pequeño hijo. Estuvo arriba de la bici hasta semanas antes de tenerlo e incluso se quedó con una medalla importante en nuestra tierra y en pleno embarazo.

"Más allá de lo que he logrado en mi carrera deportiva, el título de mamá es el más lindo y el más satisfactorio. Incluso salí campeona argentina estando embarazada, tenía pocos meses y eso no se notaba. Después sí empezó a costar un montón y porque la frecuencia cardiaca era otra. Siempre que lo cuento nadie me lo puede creer", relató Maribel sobre la competencia más importante y de a dos, con su bebé en camino...

Mi bebé estuvo metido entre bicis desde que nació y antes también, ya que pedalee hasta incluso una semana antes de tenerlo. Es muy arriesgado, pero tenía un cuidado más de los que hay que tener.

Video