Los rumores sobre el batacazo que metería Scaloni: ¿qué se sabe?

Casi en simultáneo en Italia se armó un revuelo. En Argentina iban a dialogar con Paulo Dybala, a quien deseaban esperarlo hasta el domingo para verlo en acción frente a Torino. Sin embargo Mourinho, DT de Roma, tiró una frase que activó las alarmas: "No lo sé, difícil de decir. No sé sus contactos con Argentina y Scaloni. No sé si tiene que jugar el domingo para ir al Mundial o no jugar para ir al Mundial", sentenció .

Mientras algunas selecciones ya entregaron la lista a la FIFA, en Argentina reina la incertidumbre. Tal es así que cuando la luna ganaba terreno en el cielo argentino, se originaron otras comunicaciones que llamaron la atención. ¿Qué ocurrió? Thiago Almada, futbolista de reserva que está en su país natal a la espera de que ocurra algún imponderable para ser citado, también recibió un contacto para que siga atento el minuto a minuto. ¿Se meterá por Joaquín o Ángel Correa?

SCALONI NO PARA DE TRABAJAR

El desembarco del staff técnico de la selección argentina a Abu Dhabi, para el partido del miércoles próximo ante Emiratos Árabes, potencia las ansiedades que despierta la inminencia del Mundial. Más de dos decenas de personas se instalaron en el hotel St. Regis, el búnker que se reservó para la delegación nacional que espera el arribo de la mayoría de los futbolistas para el lunes próximo.