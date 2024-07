Los Pumitas, con el sanjuanino Felipe Bruno de titular, golearon a Fiji y deberán esperar para conocer su futuro

Argentina dependía de este choque para conocer su lugar final, ya que sólo acceden a las semifinales los ganadores de cada zona y el mejor segundo. Con este escenario se vio las caras ante Fiji, que en sus dos presentaciones previas cayó ante Sudáfrica (57-7) e Inglaterra (48-11).

Ahora , solo les queda esperar por los otros resultados del grupo (Inglaterra vs. Sudáfrica) y del Grupo C (Francia v Gales) para saber si podrán estar entre los cuatro mejores o quedarán para pelear entre el quinto y el octavo lugar.

El partido

Con la fórmula del try y maul Los Pumitas arrancaron muy sólidos en el partido. El mendocino Juan Manuel Vivas apoyó a los 2m (7-0) tras un gran kick de Benjamín Elizalde para tener la posesión, luego de una patada 50/22.

La lluvia y el estado del terreno eran condicionantes. La clave era no apurarse y estar atentos para que la pelota no se les caiga. De otro line llegó la segunda conquista argentina. El maul se desprendió, Podestá se cortó sólo y Ledesma apoyó sobre la bandera. El cordobés metió dos grandes patadas para poner el 14 a 0 antes de los 10 minutos de juego.

Sobre los 19′, Ledesma apoyó el tercer try. El equipo tuvo paciencia luego de la buena obtención y definió con un excelente pasamanos para poner el 19 a 0. A partir de ahí, los juveniles argentinos bajaron el ritmo y empezaron a perder el dominio. Amonestaron a Podestá y Fiji descontó, pero el try no fue convalidado por una infracción del equipo del Pacífico. Los fijianos tomaron la iniciativa y los argentinos ya no fueron los del comienzo. La defensa fue la bandera hasta el minuto final, dónde los isleños descontaron, con try de Tuberi convertido por Basiyalo para poner el score 19 a 7 e irse al descanso.

La definición y una buena goleada

El segundo tiempo arrancó nuevamente con imprecisiones. La cancha no ayudaba con las dificultades en el manejo, pero la Argentina ya no era dominante. Fiji empezaba a controlar el partido.

Con el ingreso de Greising Revol, Los Pumitas volvieron a estar muy precisos con el maul. El cordobés en su primer arranque apoyó su tercer try en el torneo y el cuarto para los argentinos, que así lograron el punto bonus ofensivo con el 24 a 7 parcial.

Sobre los 19 minutos volvieron a apoyar Los Pumitas con un try de Podestá, el medio scrum se desprendió luego de un continuado de los forwards para el 31 a 7. Los fijianos sufrían otra amonestación, mientras los argentinos los “masacraban” con el scrum. Así llegó una nueva conquista, con un try-penal sancionado por el árbitro escocés y el resultado aumentó 38 a 7.

El equipo de Álvaro Galindo seguía haciendo estragos, otra vez Greisin Revol anotó por la fórmula del try y el maul para el 45 a 7, pero los fijianos descontaron en la siguiente jugada, con una corrida aislada de Nawai (45-12). Los isleños sufrían la tercera amonestación del partido para que los argentinos volvieran a anotar, con otra conquista del scrum que apoyó Bernasconi para sellar el 52 a 12 final.

Los Pumitas ganaron con una labor de alto nivel. Con un pack de forwards brillante en la obtención, que resultó determinante en cada una de sus presentaciones.

Formaciones:

Argentina: 1- Diego Correa, 2- Juan Manuel Vivas, 3- Gael Galván, 4- Efraín Elías (C), 5- Felipe Bruno, 6- Agustín Sarelli, 7- Juan Penoucos, 8- Ignacio Torrado, 9- Genaro Podestá, 10- Facundo Rodríguez, 11- Felipe Ledesma, 12- Tomás Medina, 13- Faustino Sánchez Valarolo, 14- Franco Rossetto, 15- Benjamín Elizalde. Head Coach: Álvaro Galindo

Suplentes: 16- Juan Greising Revol, 17- Renzo Martín, 18- Marcos Camerlinckx, 19- Santos Fernández de Oliveira, 20- Juan Pedro Bernasconi, 21- Jerónimo Llorens, 22- Santino Di Lucca, 23- Timoteo Silva.

Fiji: 1- Mataiasi Tuisireli, 2- Moses Armstrong-Ravula, 3- Luke Nasau, 4- Nalani May, 5- Iliesa Erenavula, 6- Ebernezer Tuidraki, 7- Ratu Nemani Kurucake, 8- Simon Koroiyadi, 9- Samuela Ledua, 10- Ratu Isikeli Rabitu, 11- Waisake Salabiau, 12- Sivaniolo Kalaveti, 13- Harrison Valevatu, 14- Aisea Nawai, 15- Isikeli Basiyalo. Head Coach: Apisai Sailada

Suplentes: 16- Iowane Vakadrigi, 17- Breyton Legge, 18- Elroy Macomber, 19- Malakai Masi, 20- Sakenasa Nalasi, 21- Josua Gonewai, 22- Bogidrau Kikau, 23- Ponipate Tuberi.

Árbitro: Sam Grove-White (Escocia)

Estadio: Danie Craven, Stellenbosch, Sudáfrica

Puntos:

PT: 2m, try de Vivas convertido por Rodríguez (A); 8m, try de Ledesma convertido por Rodríguez (A); 19m, try de Ledesma (A); 40m, try de Tuberi convertido por Basiyalo (F). Amonestado: 13m, Nawai (F); 29m, Podestá (A). Resultado parcial: Argentina 19 vs. Fiji 7

ST: 4m, try de Greising Revol (A); 18m, try de Podestá convertido por Rodríguez (A); 24m, try-penal (A); 28m try de Greising Revol convertido por Rodríguez (A); 31m, try de Nawai (F); 36m, try de Bernasconi convertido por Rodríguez (A). Amonestados: 19m, Tuidraki (F); 35m, Nalasi (F).