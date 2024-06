Los Pumas 7's a una nueva final

Los Pumas 7’s durante el campeonato

LOS PUMAS 7’S 21-14 NUEVA ZELANDA (Domingo)

Los All Blacks 7’s empezaron mejor el encuentro y tras una salvada de Santiago Mare, Joe Webber adelantó a los maoríes. Pero el seleccionado nacional logró igualar las acciones con Matteo Graziano, quien ingresó por Luciano González Rizzoni. mientras que Joaquín Pellandini metió la conversión. Ya sobre el final de la primera etapa Moses Leo adelantó a los neozelandeses, pero en la última jugada Graziano marcó su doblete para ir 14-14 al descanso. En el complemento los dirigidos por Santiago Gómez Cora fueron más, lograron romper la defensa rival con un hat-trick de Graziano y la conversión de Pellandini. Luego, en los minutos finales estuvo firme en defensa y, el mejor jugador del mundo, Rodrigo Isgró pescó una pelota clave para sellar el pase a la final.

image.png

LOS PUMAS 7'S 14-5 AUSTRALIA (Sábado)

En el último encuentro de la segunda jornada, el equipo argentino salió a la cancha con algunas variantes y, aunque asumió el protagonismo, se encontró abajo a los 5 minutos por try de Nick Malouf. Sin embargo, la tarjeta amarilla a James Turner fue una ventaja que los dirigidos por Santiago Gómez Cora no dejaron pasar y pronto lo dieron vuelta por el try de Santiago Álvarez Fourcade y la conversión de Santiago Vera Feld. Luego del 7-5 parcial, Argentina lo definió con una muy buena acción colectiva que terminó con Matteo Graziano en el ingoal y con los extras de Santiago Mare en lo que fue el debut de Facundo Pueyrredón en el Circuito Mundial.

image.png

LOS PUMAS 7'S 26-12 FRANCIA (Sábado)

El seleccionado argentino arrancó con un gran juego, impuso el dominio y tras una intercepción, Tobías Wade abrió el marcador en Madrid. En una primera etapa con gran despliegue, Germán Schulz finalizó una espectacular jugada colectiva de los dirigidos por Santiago Gómez Cora. Ya en el complemento el combinado nacional no cambió y fue arrollador ante los galos. Luciano González Rizzoni fue el encargado de marcar el tercer try del partido, mientras que Joaquín Pellandini acertó las tres conversiones. En la mitad del segundo tiempo Francia descontó con Nelson Epée e ingresó Antoine Dupont, pero no bastó para frenar a Rodrigo Isgró que sentenció el duelo con su conquista. Por último, Epée marcó su doblete en la última jugada del partido.

image.png

LOS PUMAS 7'S 31-5 GRAN BRETAÑA (Viernes)

El equipo de Gómez Cora tuvo un más que auspicioso debut, donde dominó de principio a fin a Gran Bretaña. La albiceleste salió decidido desde un principio a imponer condiciones y así fue durante todo el pleito, ya que en ningún momento se puso en duda el resultado. Las conquistas fueron de Joaquín Pellandini por duplicado, Rodrigo Isgró, Germán Schulz y Agustín Fraga; mientras que Santiago Mare, Tobías Wade y Santiago Vera Feld sumaron una conversión cada uno. Api Bavadra había descontado en el epílogo del primer tiempo para los europeos, que no tuvieron ningún tipo de levantada luego del try.

image.png

Fuente: ESPN Argentina