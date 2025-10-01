miércoles 1 de octubre 2025

Selección Argentina

Los 3 tapados que Lionel Scaloni podría convocar para los amistosos de octubre 2025

A diez días de los partidos ante Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos, Scaloni analiza nuevos nombres para reforzar la Albiceleste de cara al Mundial 2026. Entre los posibles debutantes están Agustín Giay, Aníbal Moreno y Lautaro Rivero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, dará a conocer antes del fin de semana la lista de convocados para los amistosos de octubre 2025, que se disputarán en Estados Unidos. La Albiceleste enfrentará a Venezuela el viernes 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami y a Puerto Rico el lunes 13 en el Soldier Field de Chicago, en un banco de pruebas clave de cara al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

En este contexto, Scaloni sigue de cerca a tres “tapados” que podrían sumarse a la convocatoria. Uno de ellos es Agustín Giay, lateral derecho de 21 años del Palmeiras. Formado en San Lorenzo y habitual en las selecciones juveniles, Giay se consolidó en Brasil y renovó su contrato con el club hasta 2030. Su posición y estilo lo colocan como alternativa a Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, actualmente titulares en la Albiceleste.

Otro nombre en el radar del DT es Aníbal Moreno, volante central de 26 años surgido de Newell’s y actualmente en Palmeiras. Moreno tiene experiencia en las selecciones juveniles argentinas, incluyendo Sudamericanos y Mundiales Sub 20, y podría aportar profundidad en el mediocampo albiceleste.

El tercer candidato es Lautaro Rivero, defensor de 21 años de River Plate. Formado en las Inferiores del club y con rodaje en Central Córdoba, Rivero se convirtió en una opción confiable para Marcelo Gallardo y ahora aparece como alternativa defensiva para Scaloni.

La estrategia del cuerpo técnico apunta a ampliar la base de jugadores del campeón del mundo y bicampeón de América, evaluando nuevos talentos que puedan integrarse al equipo titular junto a figuras como Messi, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Emiliano “Dibu” Martínez.

Además, la selección aguarda con atención el sorteo del Mundial 2026, que se realizará el 5 de diciembre en Washington, donde se definirá la posibilidad de ampliar las listas de 26 a 30 jugadores. Esta medida permitiría contar con más opciones ante el exigente calendario del torneo, que incluirá ocho partidos y se jugará al final de la temporada europea, con la exigencia física que esto implica.

Fuente: Infobae

Temas
