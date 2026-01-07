Llega la 1ª edición de Night Run San Juan

San Juan se prepara para vivir una experiencia deportiva diferente con la primera edición de Night Run San Juan , una carrera nocturna que promete combinar deporte, desafío y un escenario urbano único. El evento, organizado por Adventure Pro y con el apoyo de la Secretaría de Deporte , se desarrollará el sábado 31 de enero de 2026 , en horario nocturno, sobre la Avenida de Circunvalación de la capital sanjuanina.

Primera Nacional Un semillero que pide cancha: quiénes son los 14 pibes que buscan ganarse un lugar en San Martín

Atención Para agendar: estos son los eventos deportivos de San Juan en enero y febrero

La competencia ofrecerá tres distancias adaptadas a distintos niveles y objetivos: 2K , pensada para quienes se inician o desean disfrutar de una experiencia recreativa; 8K , ideal para corredores intermedios; y 17K , destinada a atletas que buscan un mayor desafío competitivo.

Night Run San Juan se presenta como una alternativa innovadora dentro del calendario atlético provincial, apostando a una modalidad nocturna que realza el atractivo del recorrido y suma un condimento especial tanto para corredores locales como para participantes de otras provincias.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse de dos maneras. De forma presencial, en Rustik Aventura (Hipólito Yrigoyen 41 Sur, Rivadavia), con horarios de atención de lunes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21, y sábados de 9 a 14, donde además se ofrece descuento por pago en efectivo. También está disponible la inscripción online a través la página oficial haciendo click aquí

Cabe destacar que los residentes de San Juan que se inscriban de manera presencial en Rustik Aventura podrán acceder a un beneficio exclusivo, reafirmando el compromiso del evento con la participación local.

Con una propuesta que conjuga organización, innovación y apoyo institucional, la Night Run San Juan se perfila como uno de los eventos destacados del verano deportivo 2026.