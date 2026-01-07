miércoles 7 de enero 2026

Polideportivo

Llega la 1ª edición de Night Run San Juan

La innovadora competencia nocturna se disputará el sábado 31 de enero en la Avenida de Circunvalación. Organizada por Adventure Pro y con el apoyo de la Secretaría de Deporte, contará con tres distancias y beneficios especiales para atletas sanjuaninos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
0afded5366f37eee2ab01a543497cac9_L

San Juan se prepara para vivir una experiencia deportiva diferente con la primera edición de Night Run San Juan, una carrera nocturna que promete combinar deporte, desafío y un escenario urbano único. El evento, organizado por Adventure Pro y con el apoyo de la Secretaría de Deporte, se desarrollará el sábado 31 de enero de 2026, en horario nocturno, sobre la Avenida de Circunvalación de la capital sanjuanina.

para agendar: estos son los eventos deportivos de san juan en enero y febrero
Atención

Para agendar: estos son los eventos deportivos de San Juan en enero y febrero
un semillero que pide cancha: quienes son los 14 pibes que buscan ganarse un lugar en san martin
Primera Nacional

Un semillero que pide cancha: quiénes son los 14 pibes que buscan ganarse un lugar en San Martín

La competencia ofrecerá tres distancias adaptadas a distintos niveles y objetivos: 2K, pensada para quienes se inician o desean disfrutar de una experiencia recreativa; 8K, ideal para corredores intermedios; y 17K, destinada a atletas que buscan un mayor desafío competitivo.

Night Run San Juan se presenta como una alternativa innovadora dentro del calendario atlético provincial, apostando a una modalidad nocturna que realza el atractivo del recorrido y suma un condimento especial tanto para corredores locales como para participantes de otras provincias.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse de dos maneras. De forma presencial, en Rustik Aventura (Hipólito Yrigoyen 41 Sur, Rivadavia), con horarios de atención de lunes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21, y sábados de 9 a 14, donde además se ofrece descuento por pago en efectivo. También está disponible la inscripción online a través la página oficial haciendo click aquí

Cabe destacar que los residentes de San Juan que se inscriban de manera presencial en Rustik Aventura podrán acceder a un beneficio exclusivo, reafirmando el compromiso del evento con la participación local.

Con una propuesta que conjuga organización, innovación y apoyo institucional, la Night Run San Juan se perfila como uno de los eventos destacados del verano deportivo 2026.

Dejá tu comentario

