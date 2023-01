Lionel Messi juega con el PSG: a qué hora y por dónde verlo

Lionel Messi , campeón mundial con la Argentina y mejor jugador de Qatar 2022, volverá a jugar este miércoles con Paris Saint-Germain (PSG) en el partido contra Angers por la Liga 1 de Francia pero no tendrá un recibimiento especial por parte del club por haber conquistado la Copa del Mundo.

La semana pasada, al volver a los entrenamientos, el 10 argentino recibió un cálido recibimiento por parte del plantel, el staff y la dirigencia de PSG. Sin embargo, para el partido de esta tarde no habrá ningún homenaje con el público.

Los motivos por los que Messi no tendrá un recibimiento especial

¿Cuál será la reacción del público parisino por recibir a Messi es un misterio que se ve reflejado en los medios franceses? Desde el club de la capital francesa decidieron que no es momento de armar un homenaje especial ya que, según informó el diario Le Parisien, el recibimiento que le realizaron la semana pasada en el centro de entrenamiento Camp des Loges "es suficiente".

Arnaud Hermant, periodista de L’Equipe, puso en duda como será el recibimiento al crack argentino: “Este será uno de los retos de esta velada entre semana en el Parque de los Príncipes. Cómo recibirá el público en el estadio Porte de Saint-Cloud a Lionel Messi”.

El DT Christophe Galtier se expresó hace unos días sobre el regreso de Messi: “Leo hizo un Mundial extraordinario. Él es campeón del mundo y es un jugador fuera de lo normal. Espero será ovacionado por nuestros hinchas. Es Leo Messi, un jugador del PSG y campeón del mundo. Tenemos mucha suerte de tener un jugador como él entre los nuestros. Me atrevo a esperar que será celebrado por nuestros hinchas en el Parque de Príncipes. No hay ninguna razón para que no sea así”.

Por su parte, Messi jugará su primer partido de 2023 e iniciará la 19° temporada de su destacada carrera como profesional. Messi se supera día a día: superó los 1.000 partidos (1003) y está a apenas siete goles de alcanzar los 800.

El mejor jugador del Mundial de Qatar 2022, con siete goles y tres asistencias, volvió a París el pasado martes y al día siguiente se reintegró al plantel conducido por el entrenador Christophe Galtier.

FUENTE: A24