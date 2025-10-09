Lautaro Fernández, el sanjuanino que representará a la Argentina en goalball en los Juegos Parapanamericanos Junior

El deporte sanjuanino suma una nueva página de orgullo en su historia: Lautaro Fernández, de 17 años, fue convocado oficialmente para integrar la Selección Argentina Juvenil Masculina de Goalball que disputará los Juegos Parapanamericanos Junior 2025 en Santiago de Chile.

La noticia fue recibida con emoción en el ambiente deportivo local y por supuesto en el propio Lautaro, que no dudó en definir este logro para ALMATEUR como “un sueño cumplido después de años de esfuerzo”.

Un camino de sacrificio y constancia

Fernández practica goalball desde hace cuatro años, una disciplina creada específicamente para personas con disminución visual o ceguera. En ese tiempo, se ganó un lugar en los seleccionados provinciales y participó en torneos juveniles nacionales, incluido los Evita, donde logró destacarse.

“El Goalball en mi vida representa todo. Es lo más importante porque lo hago día tras día, entreno cinco veces por semana y me ayuda a crecer en la escuela y en todo lo que quiero hacer”, contó Lautaro en diálogo con Tiempo de San Juan.

Su entrenadora en San Juan, Valeria Tello, fue testigo privilegiada del proceso de formación:

“Meter a Lauti en selección fue duro, demandó un año entero de trabajo para pulir su lanzamiento, inculcarle disciplina y sostener la exigencia física. Ha sacrificado muchísimo en lo familiar y personal. Por eso creo que este logro es el premio a un verdadero esfuerzo”, expresó.

Los Topitos rumbo a Chile

La Selección Argentina Juvenil, conocida como Los Topitos, viajará a Santiago con seis jugadores: Thiago Bonacorso, Lautaro Fernández, Máximo Andino, Gabriel Zacarías, Sergio Gallo y Maximiliano Centurión. El cuerpo técnico está compuesto por Damián Pelozo, Ezequiel Martínez y Néstor Gauto.

Los Juegos Parapanamericanos Juveniles se realizarán del 31 de octubre al 9 de noviembre de 2025, reuniendo a jóvenes atletas de todo el continente en 13 deportes, distribuidos en las regiones de Santiago Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins.

Expectativas y sueños

Sobre lo que espera de esta primera experiencia internacional, Fernández se mostró confiado pero realista:

“Las expectativas son dar lo mejor, llegar de la mejor manera y soñar con salir campeones. Siempre se sueña con eso, pero lo importante es dejarlo todo en la cancha”.

Para San Juan, la convocatoria de Lautaro significa mucho más que una medalla potencial. Representa la visibilidad de un deporte que crece silenciosamente y que abre oportunidades a jóvenes con discapacidad visual. Representa también la confirmación de que con trabajo, apoyo y sacrificio, los sueños deportivos son posibles.

Con su humildad y compromiso, Lautaro Fernández ya es ejemplo para toda una generación que ve en el deporte un camino de inclusión y superación. Y cuando pise la cancha en Santiago con la celeste y blanca, lo hará con la convicción de que cada entrenamiento, cada esfuerzo y cada renuncia valieron la pena.

