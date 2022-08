Las sanciones que podrían aplicarle a Benedetto y a Zambrano

¿Y cuál sería la primera sanción futbolística? Ni Benedetto ni Zambrano formarían parte de los concentrados para el partido de este miércoles desde las 21.30 ante el Rosario Central de Carlos Tevez en la Bombonera. Sanción deportiva: apartados del plantel, al menos, durante un partido.

Y si el castigo es en principio sólo deportivo es porque todavía no se descarta que también haya una pena económica. Incluso, el Consejo hasta podría hacer diferencias en el grado de sanción por la responsabilidad de uno y otro (Benedetto, para el CdF, más culpable que el peruano).

Tampoco sería algo menor que no puedan jugar, ojo. Por lo menos para Hugo Ibarra, que no podría contar con ellos en un partido en el que Boca necesita empezar a ganar para intentar dar pelea arriba en la tabla. Es decir, el DT no tendrá a disposición a dos fijas en un momento donde no sobran las propuestas: en la defensa Marcos Rojo aún no se recuperó y en el ataque ni Luis Vázquez ni Nicolás Orsini están finos (Pipa tampoco, pero es el titular).

La sanción, por lo visto, tiene un tinte estrictamente institucional. La decisión no recae únicamente en el Consejo de Fútbol de Riquelme ni tampoco en el cuerpo técnico de Ibarra. Al contrario. La pelea del 9 y del Kaiser, con trompadas incluidas, superó un límite que llegó hasta la dirigencia que conduce Jorge Amor Ameal.

