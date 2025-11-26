Lanús, que llega feliz por la Sudamericana, buscará meterse en cuartos cuando enfrente a Tigre

Lanús y Tigre se enfrentarán este miércoles, desde las 21:30, en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez por los octavos de final del Torneo Clausura. El Grana viene de ganar la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro pero buscará no dormirse en los laureles y seguir peleando por el campeonato argentino. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

El Grana viene de festejar la obtención de la Copa Sudamericana el pasado sábado, luego de vencer a Atlético Mineiro por penales en Asunción, Paraguay. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino batalló durante 120 minutos y con el arquero Nahuel Losada como figura en la definición, levantó el título continental por segunda vez en su historia.

En lo que respecta al plano local, Lanús también mostró un gran nivel durante el Clausura y culminó segundo en la Zona B con 30 puntos, y por eso disputará este encuentro en La Fortaleza. A su vez, en caso de clasificar a cuartos también lo hará con su gente.

Por su parte, Tigre terminó séptimo en la Zona A con 22 puntos y se metió en octavos con esperando resultados hasta la última fecha. El Matador llega a este duelo con una sola victoria en sus últimos seis partidos, y deberá volver al nivel de la primera parte del semestre si quiere pasar de ronda.

El probable once inicial de Lanús

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Ramiro Carrera o Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Franco Watson; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

La posible formación de Tigre

Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Ramón Arias, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Elías Cabrera, Julián López, Jalil Elías, Sebastián Medina; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.

Dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 21:30

TV: TNT Sports

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Fabrizio Llobet

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez