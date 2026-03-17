martes 17 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ciclismo de ruta

La Selección Sanjuanina de Menores y Junior brilló en el Campeonato Argentino

La delegación provincial cosechó once medallas en la cita nacional que se celebró durante el fin de semana en San Fernando del Valle, Catamarca.

Por Redacción Tiempo de San Juan
703e21e78c49e5c8af228bd452fedb7b_L
703e21e78c49e5c8af228bd452fedb7b_L

Este fin de semana, la Selección Sanjuanina de ciclismo en ruta terminó primera en el medallero del Campeonato Argentino 2026 para categorías Menores y Junior. La delegación ganó 11 medallas en total, de las cuales dos fueron de oro, cuatro de plata y cinco de bronce.

Lee además
dolor de cabeza para boca: se lesiono ascacibar y estara varios partidos afuera de las canchas
Baja sensible

Dolor de cabeza para Boca: se lesionó Ascacíbar y estará varios partidos afuera de las canchas
Polideportivo

San Juan, sede de tres grandes eventos del calendario nacional de natación

Los eventos se desarrollarán en distintos escenarios y contarán con una nutrida participación de nadadores de todo el país.

La competencia nacional se disputó desde el viernes 13 al domingo 15 de marzo, en la ciudad San Fernando del Valle, Catamarca. La cita contó con la organización de Asociación Catamarqueña de Ciclismo y fiscalización de Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta.

Hasta allí arribaron decenas de delegaciones con ciclistas jóvenes, varones y damas, provenientes de todo el país. El selectivo sanjuanino fue apoyado por el gobierno provincial, a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, y la Federación Ciclista Sanjuanina.

A continuación, el detalle informativo sobre la Selección Sanjuanina:

Oro (2): Kendra Yaritza Cañadas (etapa en línea en Damas 2012-2013-2014); y Facundo Adriel Tivani (etapa en línea en Varones Junior).

Plata (4): Facundo Adriel Tivani (contrarreloj individual en Varones Junior); Tiziana Belén Castro (etapa en línea en Damas 2012-2013-2014); Lautaro Santino Naranjo (etapa en línea en Varones 2013-2014); y Lautaro Benjamín Cobarrubia (etapa en línea en Varones Junior).

Bronce (5): Yendri Nicolaza Guzmán (etapa en línea en Damas 2012-2013-2014); Román Emanuel Montaña (etapa en línea en Varones 2013-2014); Alexis Gonzalo Pozo (etapa en línea en Varones 2011); Joselin Jazmín Contreras (etapa en línea en Damas 2010-2011); y Benjamín Alejandro Guzmán (etapa en línea en Varones Junior).

Principales posiciones del medallero oficial del Campeonato Argentino de Ruta para Menores y Junior – San Fernando del Valle, Catamarca 2026:

1° puesto: San Juan – 11 medallas (2 oro, 4 plata y 5 bronce).

2° puesto: Metropolitana – 3 medallas (2 oro, 1 bronce).

3° puesto: ACCOS – 2 medallas (1 oro y 1 plata).

4° puesto: ACINOBA – 2 medallas (1 oro y 1 plata).

5° puesto: Neuquén – 2 medallas (1 oro y 1 plata).

Delegación completa de la Selección Sanjuanina de Menores y Junior:

Categoría: Varones 2013-2014 (7).

Lautaro Naranjo, Valentín Chávez, Giovanni Agüero, Román Montaña, Matías Pérez, Nahuel Agüero y Lisandro Sánchez.

Categoría: Damas 2010-2011 (3)

Florencia Quintero, Tamara Páez y Joselin Contreras.

Categoría: Damas Junior 2008-2009 (7).

Victoria Páez, Pía Manzano, Bárbara Uliarte, Luciana Guzmán, Dayana Dávila, Luciana Garro y Ludmila Becerra.

Categoría: Damas 2012-2013-2014 (7)

Kendra Cañadas, Yendri Guzmán, Dominique Aguilar, Tiziana Castro, Solange Molina, Tatiana Manrique y Lara del Castillo.

Categoría: Varones 2010 (4)

Tomás Saavedra, Alan Ozán, Santino Escudero y Joaquín Aravena.

Categoría: Varones 2012 (3)

Gerónimo Castro, Esteban Quintero y José Quevedo.

Categoría: Varones 2011 (7)

David Godoy, Facundo Aballay, Santino Oltra, Maicol Tivani, Erik Mendoza, Gonzalo Pozo y Uriel Moreno.

Categoría: Varones Junior 2008-2009 (9)

Facundo Tivani, Lautaro Cobarrubia, Benjamín Guzmán, Felipe Lucero, Adriel Mortensen, Miguel Gómez, Agustín Guzmán, Gonzalo Aguirre y Elías Roco.

Créditos por fotografías: Luis Rojo Mallea.

Seguí leyendo

Tras la suspensión de la Finalissima ante España, la Selección Argentina encontró un rival

Tras el enfrentamiento a tiros, Desamparados emitió un comunicado y repudió los hechos de violencia

Barracas Central venció a Atlético Tucumán y sumó su segundo triunfo al hilo

Defensa y Justicia se lució y goleó a San Lorenzo

Huracán y Aldosivi dejaron un 0 a 0 que no le sirve a ninguno

Los cinco relatos de Marcelo Araujo que quedaron en la historia del fútbol argentino

Sin Neymar, Ancelotti dio a conocer la lista de Brasil que tiene ¡9 delanteros!

Club Sportivo Divisadero, la "Cenicienta" del oeste sarmientino

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tras la suspension de la finalissima ante espana, la seleccion argentina encontro un rival
Pintó amistoso

Tras la suspensión de la Finalissima ante España, la Selección Argentina encontró un rival

Por Agencia NA

Las Más Leídas

A los 70 años se levanta a las 4 de la mañana para amasar y no piensa parar: la historia de José, el semitero de una famosa esquina de Chimbas video
Personaje Sanjuanino

A los 70 años se levanta a las 4 de la mañana para amasar y no piensa parar: la historia de José, el semitero de una famosa esquina de Chimbas

El hecho delictivo fue cometido en esta propiedad.
Robo en Capital

Golpe contra una empresa textil: robaron $15.000.000 en ropa en avenida Libertador

Imagen ilustrativa
Lo dejaron a pie

Fue a una fiesta al Médano y le robaron su costoso auto BMW

Más profesionales y nuevos servicios se sumaron al Hospital César Aguilar, de Caucete, y Centro de Adiestramiento Dr. Rene Favaloro – CARF, de Rawson.
Novedad

Dos importantes centros de salud sanjuaninos suman profesionales y servicios: de qué se trata

Un ciclista fue atropellado de atrás por un auto en Rivadavia, agonizó por unas horas y perdió la vida
Delitos Especiales

Un ciclista fue atropellado de atrás por un auto en Rivadavia, agonizó por unas horas y perdió la vida

Te Puede Interesar

Quién era el ciclista de 77 años que murió tras ser atropellado en Rivadavia
Dolor

Quién era el ciclista de 77 años que murió tras ser atropellado en Rivadavia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cambios en el Ministerio de Gobierno de San Juan: una autoridad del Registro Civil pasa a Transporte
Oficial

Cambios en el Ministerio de Gobierno de San Juan: una autoridad del Registro Civil pasa a Transporte

Imagen de uno de los últimos accidentes fatales de esta semana, en la Ruta Nacional141, en Caucete.
Alarma en las rutas

San Juan frente a una escalada de muertes al volante: el grito de justicia de las familias

Conflicto docente: Orrego respaldó la oferta salarial y reconoció una profunda admiración por los maestros
Negociaciones

Conflicto docente: Orrego respaldó la oferta salarial y reconoció una "profunda admiración" por los maestros

Un pervertido sanjuanino va a juicio por tenencia y distribución de material sexual infantil: le encontraron 1.555 archivos
Gravísimo

Un pervertido sanjuanino va a juicio por tenencia y distribución de material sexual infantil: le encontraron 1.555 archivos