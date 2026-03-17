La Selección Sanjuanina de Menores y Junior brilló en el Campeonato Argentino

Este fin de semana, la Selección Sanjuanina de ciclismo en ruta terminó primera en el medallero del Campeonato Argentino 2026 para categorías Menores y Junior . La delegación ganó 11 medallas en total, de las cuales dos fueron de oro, cuatro de plata y cinco de bronce.

Los eventos se desarrollarán en distintos escenarios y contarán con una nutrida participación de nadadores de todo el país.

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La competencia nacional se disputó desde el viernes 13 al domingo 15 de marzo, en la ciudad San Fernando del Valle, Catamarca . La cita contó con la organización de Asociación Catamarqueña de Ciclismo y fiscalización de Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta.

Hasta allí arribaron decenas de delegaciones con ciclistas jóvenes, varones y damas, provenientes de todo el país. El selectivo sanjuanino fue apoyado por el gobierno provincial, a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, y la Federación Ciclista Sanjuanina.

A continuación, el detalle informativo sobre la Selección Sanjuanina:

Oro (2): Kendra Yaritza Cañadas (etapa en línea en Damas 2012-2013-2014); y Facundo Adriel Tivani (etapa en línea en Varones Junior).

Plata (4): Facundo Adriel Tivani (contrarreloj individual en Varones Junior); Tiziana Belén Castro (etapa en línea en Damas 2012-2013-2014); Lautaro Santino Naranjo (etapa en línea en Varones 2013-2014); y Lautaro Benjamín Cobarrubia (etapa en línea en Varones Junior).

Bronce (5): Yendri Nicolaza Guzmán (etapa en línea en Damas 2012-2013-2014); Román Emanuel Montaña (etapa en línea en Varones 2013-2014); Alexis Gonzalo Pozo (etapa en línea en Varones 2011); Joselin Jazmín Contreras (etapa en línea en Damas 2010-2011); y Benjamín Alejandro Guzmán (etapa en línea en Varones Junior).

Principales posiciones del medallero oficial del Campeonato Argentino de Ruta para Menores y Junior – San Fernando del Valle, Catamarca 2026:

1° puesto: San Juan – 11 medallas (2 oro, 4 plata y 5 bronce).

2° puesto: Metropolitana – 3 medallas (2 oro, 1 bronce).

3° puesto: ACCOS – 2 medallas (1 oro y 1 plata).

4° puesto: ACINOBA – 2 medallas (1 oro y 1 plata).

5° puesto: Neuquén – 2 medallas (1 oro y 1 plata).

Delegación completa de la Selección Sanjuanina de Menores y Junior:

Categoría: Varones 2013-2014 (7).

Lautaro Naranjo, Valentín Chávez, Giovanni Agüero, Román Montaña, Matías Pérez, Nahuel Agüero y Lisandro Sánchez.

Categoría: Damas 2010-2011 (3)

Florencia Quintero, Tamara Páez y Joselin Contreras.

Categoría: Damas Junior 2008-2009 (7).

Victoria Páez, Pía Manzano, Bárbara Uliarte, Luciana Guzmán, Dayana Dávila, Luciana Garro y Ludmila Becerra.

Categoría: Damas 2012-2013-2014 (7)

Kendra Cañadas, Yendri Guzmán, Dominique Aguilar, Tiziana Castro, Solange Molina, Tatiana Manrique y Lara del Castillo.

Categoría: Varones 2010 (4)

Tomás Saavedra, Alan Ozán, Santino Escudero y Joaquín Aravena.

Categoría: Varones 2012 (3)

Gerónimo Castro, Esteban Quintero y José Quevedo.

Categoría: Varones 2011 (7)

David Godoy, Facundo Aballay, Santino Oltra, Maicol Tivani, Erik Mendoza, Gonzalo Pozo y Uriel Moreno.

Categoría: Varones Junior 2008-2009 (9)

Facundo Tivani, Lautaro Cobarrubia, Benjamín Guzmán, Felipe Lucero, Adriel Mortensen, Miguel Gómez, Agustín Guzmán, Gonzalo Aguirre y Elías Roco.

Créditos por fotografías: Luis Rojo Mallea.