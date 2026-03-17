La Selección Sanjuanina de Menores y Junior brilló en el Campeonato Argentino

Este fin de semana, la Selección Sanjuanina de ciclismo en ruta terminó primera en el medallero del Campeonato Argentino 2026 para categorías Menores y Junior. La delegación ganó 11 medallas en total, de las cuales dos fueron de oro, cuatro de plata y cinco de bronce.
La competencia nacional se disputó desde el viernes 13 al domingo 15 de marzo, en la ciudad San Fernando del Valle, Catamarca. La cita contó con la organización de Asociación Catamarqueña de Ciclismo y fiscalización de Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta.
Hasta allí arribaron decenas de delegaciones con ciclistas jóvenes, varones y damas, provenientes de todo el país. El selectivo sanjuanino fue apoyado por el gobierno provincial, a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, y la Federación Ciclista Sanjuanina.
A continuación, el detalle informativo sobre la Selección Sanjuanina:
Oro (2): Kendra Yaritza Cañadas (etapa en línea en Damas 2012-2013-2014); y Facundo Adriel Tivani (etapa en línea en Varones Junior).
Plata (4): Facundo Adriel Tivani (contrarreloj individual en Varones Junior); Tiziana Belén Castro (etapa en línea en Damas 2012-2013-2014); Lautaro Santino Naranjo (etapa en línea en Varones 2013-2014); y Lautaro Benjamín Cobarrubia (etapa en línea en Varones Junior).
Bronce (5): Yendri Nicolaza Guzmán (etapa en línea en Damas 2012-2013-2014); Román Emanuel Montaña (etapa en línea en Varones 2013-2014); Alexis Gonzalo Pozo (etapa en línea en Varones 2011); Joselin Jazmín Contreras (etapa en línea en Damas 2010-2011); y Benjamín Alejandro Guzmán (etapa en línea en Varones Junior).
Principales posiciones del medallero oficial del Campeonato Argentino de Ruta para Menores y Junior – San Fernando del Valle, Catamarca 2026:
1° puesto: San Juan – 11 medallas (2 oro, 4 plata y 5 bronce).
2° puesto: Metropolitana – 3 medallas (2 oro, 1 bronce).
3° puesto: ACCOS – 2 medallas (1 oro y 1 plata).
4° puesto: ACINOBA – 2 medallas (1 oro y 1 plata).
5° puesto: Neuquén – 2 medallas (1 oro y 1 plata).
Delegación completa de la Selección Sanjuanina de Menores y Junior:
Categoría: Varones 2013-2014 (7).
Lautaro Naranjo, Valentín Chávez, Giovanni Agüero, Román Montaña, Matías Pérez, Nahuel Agüero y Lisandro Sánchez.
Categoría: Damas 2010-2011 (3)
Florencia Quintero, Tamara Páez y Joselin Contreras.
Categoría: Damas Junior 2008-2009 (7).
Victoria Páez, Pía Manzano, Bárbara Uliarte, Luciana Guzmán, Dayana Dávila, Luciana Garro y Ludmila Becerra.
Categoría: Damas 2012-2013-2014 (7)
Kendra Cañadas, Yendri Guzmán, Dominique Aguilar, Tiziana Castro, Solange Molina, Tatiana Manrique y Lara del Castillo.
Categoría: Varones 2010 (4)
Tomás Saavedra, Alan Ozán, Santino Escudero y Joaquín Aravena.
Categoría: Varones 2012 (3)
Gerónimo Castro, Esteban Quintero y José Quevedo.
Categoría: Varones 2011 (7)
David Godoy, Facundo Aballay, Santino Oltra, Maicol Tivani, Erik Mendoza, Gonzalo Pozo y Uriel Moreno.
Categoría: Varones Junior 2008-2009 (9)
Facundo Tivani, Lautaro Cobarrubia, Benjamín Guzmán, Felipe Lucero, Adriel Mortensen, Miguel Gómez, Agustín Guzmán, Gonzalo Aguirre y Elías Roco.
Créditos por fotografías: Luis Rojo Mallea.