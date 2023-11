La Selección Argentina recibe a Uruguay y Scaloni buscará igualar un récord de Marcelo Bielsa

El que se jugará en el Alberto J. Armando será el duelo número 195: Argentina ganó 91, Uruguay 57 e igualaron 46. Un dato extra: será la quinta vez que se midan en cancha de Boca, con 3 triunfos locales y un empate. La última vez que jugaron fue el 3 de mayo de 1978 (3-0 con goles de Leopoldo Luque, Osvaldo Ardiles y Beto Alonso).

Es posible que no la evidencie, pero a Marcelo Bielsa se le escapará una sonrisa cuando cruce el césped de la Bombonera para meterse en el banco de suplentes del elenco visitante, ese mismo lugar en el que estuvo la histórica jornada del 9 de julio de 1991, la tarde en la que su amado Newell's le ganó a Boca por penales y se coronó campeón del fútbol argentino. Fue, al cabo, su primer título como entrenador. En ese momento, Lionel Andrés Messi acababa de cumplir 4 años.

Los años pasaron, pero la pasión sigue intacta para el técnico rosarino. Caminará esta vez el Loco con el buzo de la Selección de Uruguay para enfrentar a Argentina, el vigente campeón del mundo, desde las 21. Y la Celeste será menos favorita en las plataformas de apuestas, tal como lo fue en Newell's en aquel duelo en el Alberto J. Armando. Es posible también que la escenografía del duelo sea la misma: el visitante intentará plantarse y jugar de igual a igual, esas armas siempre reconocibles en Bielsa.

Para la Scaloneta será la primera gran prueba de fuego desde que levantó la Copa del Mundo en Qatar. Lionel Scaloni buscará además quedar en los libros: si consigue los 3 puntos igualará el mejor arranque en Eliminatorias Sudamericanas con 5 de 5. ¿Qué registro emparda? El alcanzado por Marcelo Bielsa en el torneo de 2002.

Previo a Corea-Japón, Argentina venció a Chile (4-1), Venezuela (4-0), Bolivia (1-0), Colombia (3-1) y Ecuador (2-0). En la sexta jornada cayó 3-1 frente a Brasil. Ahora, la Scaloneta superó a Ecuador (1-0), Bolivia (3-0), Paraguay (1-0) y Perú (2-0). Después de Uruguay llegará Brasil en el Maracaná. Cualquier parecido con el pasado es mera coincidencia.

"Trataremos de plasmar la forma en que intentamos jugar nosotros en un trámite que será disputado, competido. Buscaremos jugar, ellos también, ninguno de los equipos va a descartar ponerle dedicación e importancia a la recuperación de la pelota. No estoy diciendo nada original, pero no me imagino que Argentina no trate de manejar la pelota y Uruguay recuperarla, y viceversa", sostuvo Bielsa.

“Uruguay toma la iniciativa. Presionan y quieren tener la pelota. Es la idea que estamos viendo. El equipo está preparado para ser dominado en algún momento y eso no es señal de estar mal, sino que el rival también juega", planteó Scaloni.

Seguramente sea un duelo de ida y vuelta, con mucha presencia física de ambos mediocampos: De Paul-Mac Allister-Fernández contra Valverde-Ugarte-De la Cruz. Los dos equipos intentan crecer desde la tenencia, aunque los ataques uruguayos suelen ser más directos por las características de sus intérpretes. Quien se imponga en el sector medio correrá con más chances de quedarse con los tres puntos.

Se presume que ambos entrenadores opten por el mismo esquema táctico: 4-3-3. La diferencia estará en el retroceso de los extremos. Argentina podría pararse con un 4-4-2, en caso de que Ángel Di María o Nicolás González asuman posiciones defensivas cuando el equipo no tanga la pelota, mientras que Uruguay se parecerá más a un 4-5-1, con los descensos de Pellistri (o Canobbio) por la derecha y de Maximiliano Araújo por la izquierda.

Scaloni mantiene las dudas de siempre: Julián Álvarez o Lautaro Martínez en la referencia y Di María o González en el extremo. El ex River y el ex Argentinos corren con una pequeña ventaja porque suelen tener más intensidad. Recién horas antes del juego el entrenador les confirmará el equipo a los futbolistas. Lionel Messi, claro, estará desde el inicio. Lo mismo que Emiliano Martínez en el arco. “Va a ser muy especial para mí jugar en la Bombonera. Nunca jugué ahí. Nunca jugué con el público de Argentina en ese estadio”, avisó Dibu.

Bielsa, en tanto, debe suplir al lesionado Nahitan Nández. La posibilidad más grande es que Ronald Araujo se corra al lateral derecho, que José María Giménez haga dupla con Sebastián Cáceres y que Mathias Olivera se mantenga como marcador de punta izquierdo.

Y al clásico rioplatense le queda un último condimento: el retorno de Luis Suárez, goleador implacable, figura mundial, amigo entrañable de Messi. ¿Le dará Bielsa algunos minutos en la Bombonera? Los hinchas, tanto locales como visitantes, lo estarán esperando.

FUENTE: Clarín