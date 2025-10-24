Independiente Rivadavia y River igualan sin goles por la Copa Argentina

En el Estadio Mario Alberto Kempes, Independiente Rivadavia y River Plate se enfrentan en el partido que definirá al segundo finalista de la Copa Argentina. Hasta el momento, el marcador se mantiene 0-0.
viernes 24 de octubre 2025
La semifinal de la Copa Argentina se juega en el Mario Alberto Kempes.
River, dirigido por Marcelo Gallardo, busca su lugar en la final ante la Lepra mendocina.
Nota en desarrollo-