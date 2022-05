Ibarra no le cerró las puertas a Rawson y ¿qué sistema electoral prefiere para el 2023?

“A mí me parece que están faltando cosas que son extremadamente importantes en el mundo de la política. Hemos entrado en una paranoia desgastante, que no suma nada. Nosotros tenemos que discutir en el oficialismo la continuidad de una convicción, tenemos que discutir por qué estamos gobernando y defenderlo. Está faltando eso. Terminamos en una novela, que la jueza sí, que la jueza no, y nos estamos olvidando de cosas importantes: que se están construyendo más diques, que hay una política para solucionar el tema de la sequía, etc. Es tragicómico que los políticos no estemos discutiendo estos temas que son importantes”, expresó Ibarra.