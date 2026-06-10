Guerra Fría en el Mundial: Irán estalla contra EE. UU. por la gestión de boletos y visas

A menos de tres días para que comience la fiesta máxima del fútbol, el balón ha quedado en segundo plano. La Federación de Fútbol de Irán (FFIRI) ha lanzado una durísima acusación formal contra Estados Unidos, país coanfitrión, señalándolo de actuar para obstruir la presencia de la afición iraní en los estadios donde la selección nacional disputará su fase de grupos.

El "robo" de la tribuna

Según el comunicado oficial de la FFIRI, las autoridades estadounidenses han retirado la asignación de boletos destinada a los seguidores de la selección persa. Esta medida golpea directamente a miles de aficionados que, confiando en los procesos oficiales, ya habían organizado viajes y preparativos para asistir a los encuentros. Bajo la normativa vigente de la FIFA, cada federación participante tiene garantizado el 8 por ciento de la capacidad del estadio para su hinchada; sin embargo, Irán afirma que este derecho ha sido pisoteado, atentando contra el "principio de igualdad entre los países participantes".

Un calvario logístico con trasfondo político

La denuncia por los boletos es solo la punta del iceberg de una serie de hostilidades que han marcado la previa del torneo. En un contexto de altísima tensión geopolítica entre Israel, Estados Unidos e Irán, el equipo nacional ha enfrentado un camino lleno de obstáculos:

Destierro forzado: La selección se vio obligada a abandonar su base de entrenamiento en Tucson, Arizona, para trasladarse a Tijuana, México , con escaso margen de maniobra.

La selección se vio obligada a abandonar su base de entrenamiento en Tucson, Arizona, para trasladarse a , con escaso margen de maniobra. Restricciones de viaje: Funcionarios iraníes revelaron que el equipo está sujeto a un régimen estricto que los obliga a viajar hacia y desde las sedes de los partidos el mismo día del encuentro , eliminando cualquier margen de descanso o adaptación.

Funcionarios iraníes revelaron que el equipo está sujeto a un régimen estricto que los obliga a viajar hacia y desde las sedes de los partidos , eliminando cualquier margen de descanso o adaptación. Cuerpo técnico incompleto: La FFIRI denunció la negación de visas estadounidenses para miembros descritos como "integrales" del personal del equipo, debilitando la estructura operativa de la delegación en pleno torneo.

Llamado desesperado a la FIFA

Ante lo que consideran una violación flagrante del espíritu deportivo, la federación iraní ha solicitado formalmente a la FIFA que intervenga para defender los principios de neutralidad, equidad y las regulaciones establecidas.

Irán tiene previsto debutar en Los Ángeles contra Nueva Zelanda el 15 de junio, para luego enfrentar a Bélgica en la misma sede el 21, y cerrar su participación en la fase de grupos contra Egipto en Seattle el 26 de junio. Sin embargo, a día de hoy, el partido más difícil de Irán no se está jugando en la cancha, sino en los despachos diplomáticos y las ventanillas de migración.