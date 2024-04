Estos son todos los eventos deportivos que vas a poder disfrutar en San Juan este finde

Fútbol

Liga Sanjuanina de Fútbol

Este fin de semana, en Primera se disputará la cuarta fecha del torneo Apertura 2024 femenino y la novena fecha del certamen masculino. También habrá actividad en la Segunda División.

Primera División – Masculino: el sábado 20/4, desde las 16:30 horas, jugarán Marquesado vs. López Peláez, Colón Junior vs Club Atlético Minero, San Lorenzo de Ullúm vs Unión de Villa Krause, Sportivo Picón vs. Rivadavia, Aberastain vs. Del Bono, Trinidad vs. Juventud Zondina, Atenas vs. Carpintería y Villa Obrera vs. Desamparados. El domingo lo harán Alianza vs. San Martín (11:00) y Peñarol vs 9 de Julio (11:30).

Primera División – Femenino: el sábado 20/4 jugarán Alianza vs Minero (17:00) y Villa Obrera vs Las Águilas (19:30). El domingo 21/4 se enfrentarán Trinidad vs Colón Junior (11:00), 9 de Julio vs Centenario Olímpico (11:30), Atenas vs. San Martín (11:30) y Palermo vs. Desamparados (16:30).

Segunda División – Masculino: la segunda fecha del Apertura comenzará el sábado 20/4 con Fiorito vs Juventud Unida, Libertad Juvenil vs San Damián, Árbol Verde vs. Defensores de Argentinos, Juventud Rivera vs Los Pumas, Centenario Olímpico vs Los Andes, Villa Ibáñez vs Punteto, Recabarren vs Juventud Ullunera y Sarmiento vs El Globo. Todos los partidos iniciarán a las 16:30 horas. El domingo 21/4, desde las 12:30, jugará Huarpes vs Villa Hipódromo y San Agustín vs Rawson Juniors.

Segunda División – Femenino: la segunda fecha del Apertura se jugará íntegramente el domingo 21/4. Los partidos son Rufrano vs. Unión VK (9:30), Carpintería vs Alianza (10:00), Defensores de los Andes vs Academia Rawson (11:30), EFOP vs Universidad (12:00) y Árbol Verde vs Rivadavia (14:00).

Federación Sanjuanina de Fútbol

En el interior de la provincia, este fin de semana se jugará la gran final de la Copa de Clubes Campeones en rama masculina. Los dos equipos finalistas serán San Martín de Rodeo, que en semifinales eliminó por penales a San Miguel de Albardón, y Árbol Verde de Jáchal, que dejó en el camino a Villa Etelvina.

El clásico interdepartamental entre el Verdinegro de Iglesia y el Arbolino de Jáchal se disputará el sábado 20 de abril, desde las 16 horas, en la cancha de fútbol del Polideportivo de Albardón. El encuentro contará con la presencia de ambas parcialidades.

Espartanos

El equipo de fútbol silencioso de San Juan participará de un torneo local, en la modalidad de fútbol 7, que comenzará este sábado 20 de abril. Del plantel también participarán jugadores convencionales, quienes reforzarán a los integrantes con discapacidad. La finalidad de la participación es aumentar el rodaje futbolístico del elenco sanjuanino.

El campeonato se llamará Europa League 2024. Habrá dos zonas y cada equipo jugará siete partidos. Espartanos, que participará bajo el nombre de Sporting Lisboa, integra la Zona B. Su debut será mañana ante AC Milán, desde las 16 horas, en las instalaciones del Complejo Sioux, en Capital.

Futsal

Anoche comenzó la quinta fecha del Apertura masculino en Primera División. Los encuentros fueron Las Águilas 5-5 La Gloria, Barrio CGT 2-2 Del Bono, Barrio Rivadavia 7-3 Krause y Huarpes 6-1 Hualilán. Este viernes 19/4 jugarán Unión VK vs Mercedario, San Ricardo vs Villa Porres, SEC vs Defensores de los Andes y Alianza vs. Defensores de Argentinos. Todos los partidos iniciarán a las 21 horas. Desamparados cumplirá con fecha libre.

Por el lado de la rama femenina, el lunes 22/4 se disputará la tercera fecha del Campeonato Apertura. La programación indica que los partidos serán los siguientes: Rivera vs Batistella, Alianza vs Juventud del Norte, Colón Junior vs Palermo, La Gloria vs Pumas, Desamparados vs Barrio Rivadavia y Minero vs Barrio Mercedario. Los encuentros de Reserva se jugarán a las 21 y los de Primera a partir de las 22 horas.

Baloncesto

En el ámbito de la pelota naranja, entresemana y hasta el fin de semana inclusive, habrá más actividad referida al Campeonato Apertura. Habrá partidos en rama femenina y masculina.

Masculino: la quinta fecha del torneo empezó anoche con el triunfo como local de Ausonia sobre Sanjuanino Junior por 64 a 39. Este viernes 19/4, desde las 22 horas, jugarán Estrella vs Universidad, Hispano vs Lanteri y Urquiza vs. Inca Huasi. La fecha finalizará mañana sábado 20/4 con UVT vs Jáchal Básquet a las 19:30 horas.

Femenino: la quinta fecha del torneo se disputará íntegramente el domingo 21/4. Los partidos a celebrarse serán Isca Yacú vs Urquiza (18:00), Sanjuanino Junior vs Lanteri, El Ceibo vs Universidad y Barrio Aramburu vs Del Bono (los tres a las 20 horas).

Ciclismo

De montaña: este fin de semana, en nuestra provincia volverá a realizarse una competencia de cross country o todo terreno, una de la especialidades más difíciles y atractivas del circuito de mountain bike. La cita está dada para este sábado 20 y domingo 21 de abril en el Departamento Rivadavia. La concentración será en el Monumento al Ciclista, en las adyacencias del Jardín de los Poetas. El sábado será el turno de los entrenamientos. La manga 1 a las 13 y la manga 2 a las 14. El domingo será el día de las carreras oficiales. La manga 1 largará a las 9, la manga 2 a las 11 y la manga 3, de categoría elite, a las 13 horas.

De bicicross: tras la suspensión de la fecha del torneo local el fin de semana pasado, producto de las inclemencias del tiempo, un gran grupo de pilotos sanjuaninos estará en Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, para competir en la segunda fecha del Campeonato y Open Argentino, certamen que fiscaliza la Federación Argentina de Bicicross.

La cita deportiva será este sábado 20 y domingo 21 en la pista de BMX de la ciudad bahiense. El sábado correrán las categorías del Campeonato Argentino y el domingo las del Open.

Los sanjuaninos presentes serán: Lorenzo Fernández (novicios de 9 años), Mireya Marin (camicletas), Mauricio Quiroga (crucero de 30 a 39 años), Marcelo López (crucero de 40 a 19 años), Mía Vicentela (damas 11 y 12 años), Guadalupe Rubia (damas 13 y 14 años), María Agustina Crifo y Lola González (damas 15 y 16 años), Geraldine Distéfano (Damas 9 y 10 años), Franco Molina (elite men), Bautista Solera (expertos 11 años), Bautista Quiroga (expertos 13 años), Marcos Frack y Lautaro Pereira (expertos 14 años), Lautaro Agüero y Lucas Molina (expertos 16 años), Juan Cruz Fernández, Federico Gallardo, Elio González, Tomás Ríos y Francisco Sánchez (expertos 17 a 29 años), Gastón Frack (expertos 30 o más años), Tiziano Frack e Ignacio Olmos (expertos 7 años), Juan Cruz Frack, Matías Leiva y Yutiel Miranda (expertos 8 años), Bastian Rubia (expertos 9 años), Joaquín Savall (junior men), Julián Recabarren (novicios 10 años), Thiago Rivas (novicios 11 años), Santiago Lescura (novicios 12 años), Lucas Crifo, Juan Ignacio Torregrosa, Juan José Torregrosa (novicios 13 años), Yago Avila (novicios 14 años), Bautista Montiveros (novicios 17 o más años), Benjamín Giménez (novicios 7 años), Máximo Marin y Jeremías Miranda (novicios 6 años).

Infanto – Juvenil: este domingo 21 de abril se disputará la cuarta y última fecha del campeonato sanjuanino de ciclismo Infanto Juvenil. El encuentro será en el interior del predio El Pinar, en Rivadavia. La concentración será desde las 8:30 y la largada a las 9:30 horas. Organizará el Club Juventud del Norte, fiscalizará el Club Sergio Payaso Valdez y la Federación Ciclista Sanjuanina, y auspiciará el municipio de Rivadavia. Para informes y/o inscripciones, consultar a 264-498-2741 o 264-528-2081.

Deporte motor

Campeonato sanjuanino de velocidad en tierra

Este fin de semana se disputará la segunda fecha del Campeonato Sanjuanino Tierrero en el Circuito MC, ubicado en Ramón Franco y Roger Ballet en Médano de Oro, Departamento Rawson. La competencia automovilística es organizada por la Asociación Sanjuanina de Autos de Travesía (ASAT) y fiscalizada por la Federación Sanjuanina de Automovilismo Deportivo (FSAD)

La actividad se llevará a cabo este domingo 21, desde las 9:00 hs en categorías: 850, Grupo 1, Grupo 2, Grupo 4, RC5, TC Junior y C Plus, areneros chicos y areneros grandes, Súper Stock, TC Tradicional y Jeep. El valor de la entrada será de $1500.

Tiro deportivo

Este sábado 20/4 habrá actividad en la sede de la seccional Tiro Federal San Juan, ubicado en Avenida Benavidez y calle Flores, Departamento Chimbas. La competencia será de relevancia, ya que contará con la presencia de talentos destacados de la región. La actividad comenzará a partir de las 9 horas. Las especialidades de competencia serán: rifle cañón de quiebre, carabina neumática olímpica, carabina de tres posiciones y pistola neumática.

Rugby

Dinos XV

El equipo sanjuanino masculino de rugby inclusivo, compuesto por 30 jugadores, tendrá actividad este fin de semana. El sábado 20/4 llevará a cabo su cuarto encuentro deportivo en el Servicio Penitenciario de San Juan. Los partidos de rugby ante Espartanos, nombre del equipo de rugby integrado por reclusos, se jugarán entre las 10 y 12 horas. Habrá tres tiempos de 15 minutos cada uno.

Atletismo

Cross Country

Este fin de semana se celebrará un evento de atletismo que es poco frecuente, pero muy atractivo, por la modalidad de carrera y, además, porque se llevará a cabo en horario nocturno. La segunda fecha del ‘XC Running 2024’ se disputará este sábado 20/4, desde las 19 horas, en la pista sintética de La Granja, ubicada en el Centro de Educación Física N° 20, Santa Lucía. La categoría participativa realizará 6 kilómetros y la competitiva 12 KM en total.

Hockey sobre patines

Esta semana no hubo competencia local en las dos ramas debido a la disputa del Campeonato Argentino senior masculino, torneo que se está celebrando en Mendoza. La programación habitual se retomará la semana entrante, con los partidos masculino el miércoles y viernes y los femeninos el jueves.

Hockey sobre césped

Masculino: la cuarta fecha del Apertura iniciará este viernes 19/4, desde las 22 horas, con el clásico entre Universidad vs Lomas, que se jugará en el complejo universitario El Palomar.

Femenino: el cuarto capítulo del Apertura tendrá cuatro partidos. El sábado 20/4 jugarán Lomas Negro vs. Huazihul y Amancay vs. San Juan Rugby Verde. Ambos encuentros comenzarán a las 16. El domingo 21/4, a las 14:30 horas, se enfrentarán Richet Zapata vs Universidad A. Y, por último, el martes 23/4 a las 22:30 jugarán San Juan Rugby vs Universidad B.

Mamis hockey: este fin de semana se disputará una fecha más del Torneo Preparación, que convoca a más de un centenar de jugadoras. Las categorías participantes son Mamis A, B y C. La mayoría de los partidos se jugarán este sábado 20/4. Las sedes serán El Palomar, Richet, Alfiles, Huazihul, La Granja, Jockey, San Juan Rugby, Lomas. En promedio en todas las canchas, la actividad irá desde las 14 horas en adelante.