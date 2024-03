Es venezolana, tiene un emprendimiento de arepas y le hace honor al sabor de su país

"Me vine a San Juan hace 4 años. Tenía muchas ganas de venir antes, pero por la situación económica en mi país, no se podía . No me veía teniendo un futuro en Venezuela . Hay mucha inseguridad, lo que quería no lo iba a conseguir; era juntar plata o comer. Fue muy duro ", le contó Dani Rivero a Tiempo de San Juan .

Si bien ahora tiene 26, cuando llegó tuvo que rebuscársela para empezar a construir su vida de cero. Era chocarse con otra cultura, otro trato y hasta quizás, otro ritmo. "Lo primero era trabajar. Me di cuenta que todo era accesible a lo que estaba acostumbrada en Venezuela. Trabajé en un quincho haciendo mantenimiento de la cabaña y una pileta. Era temporal. Sólo estuve tres meses. Después de eso pasé por un bar, fui mucho tiempo moza y hasta hice cocina en una conocida hamburguesería", se refirió.

La idea de empezar a cocinar no se dio por sí sola. Todo empezó en la época de pandemia. El encierro sacó su mejor versión y trasladó todo su don a la cocina: "Me di cuenta de que cocinaba bien, que me gustaba y que tenía talento".

Sobre cómo llegó a crear su propio emprendimiento con una comida típica y tradicional de su país, relató: "Lo hice una noche de cena y a partir de ahí dije '¿por qué no?'. Mi pareja me terminó de dar ese último empujoncito para sentirme con confianza y largarme a hacerlo".

Con el don de la cocina, Daniela se perfeccionó en un curso de chef y le dio más dedicación a su emprendimiento. Además, con su trabajo de remisera, no sólo cumple funciones elaborando la comida, sino también llevando su producto a domicilio. "Si yo quiero que al cliente le guste lo que hago, quiero que se sienta a gusto y cómodo.", afirmó.

Además de sus labores, Vene juega al fútbol. Lo hace desde muy pequeña y su sueño siempre fue llegar a la Selección de Venezuela. Por una cosa u otra, las oportunidades no se le dieron y terminó 'colgando los botines' a lo que tanto deseaba: "El fútbol no es tan apoyado como en argentina. Acá tenés más cerca la capital para llegar a la Selección".

Actualmente, la emprendedora oriunda de Guayana se encuentra viviendo en San Juan, es jugadora de Tango Futsal, maneja sus tiempos en el remis y cocina encantando paladares con arepas propias de su país. Un toque de sabor en honor a su tierra.