martes 9 de junio 2026
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EN VIVO: la Selección argentina se enfrenta con Islandia, en su último amistoso previo al Mundial 2026

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Tras el triunfo ante Honduras en Texas, la Selección Argentina ya piensa en Islandia, su último amistoso antes del debut mundialista. Mientras Lionel Scaloni define el equipo y crece la expectativa por Lionel Messi, Nico Paz volvió a entrenarse con normalidad y llevó alivio al cuerpo técnico.

Por Redacción Tiempo de San Juan

EN VIVO

La Selección Argentina dejó atrás su paso por Texas y ya pone la mira en el próximo compromiso ante Islandia, en Alabama. Antes de partir, el plantel encabezado por Lionel Scaloni realizó un entrenamiento vespertino durante el domingo y este lunes volverá a trabajar en el Jordan–Hare Stadium de Auburn, escenario donde además el DT brindará una conferencia de prensa.

En medio de la expectativa por una posible presencia de Lionel Messi desde el arranque en el próximo encuentro, la Albiceleste recibió una noticia alentadora: Nico Paz se sumó nuevamente a los entrenamientos junto al grupo tras superar un golpe en la rodilla. El mediocampista ofensivo trabajó con normalidad por primera vez y se perfila para volver a estar a disposición del cuerpo técnico.

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Cómo y dónde ver el último amistoso de la Selección antes del Mundial

El partido se podrá ver por TyC Sports, Telefe y el streaming de LPF Play

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 22.00

Chile, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y Estados Unidos (Miami): 21.00

Colombia, Ecuador, Perú, Honduras, Nicaragua: 20.00

México y Guatemala: 19.00

España: 3.00 (miércoles 10 de junio)

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La posible formación de Islandia

Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.

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Scaloni define el once de la Selección Argentina ante Islandia en una práctica abierta

La Selección Argentina realizará la última práctica antes del amistoso de este martes ante Islandia, desde las 22 en el Jordan-Hare Stadium de Alabama, como preparación a la Copa del Mundo 2026, y el entrenador Lionel Scaloni definirá el once titular, luego de la conferencia de prensa que dé en la antesala de la práctica.

La mayor expectativa de cara al encuentro con los nórdicos será qué papel le dará Scaloni a Lionel Messi, quien ya recuperado de una molestia con la que llegó desde Inter Miami, no sumó minutos contra Honduras. El entrenador confirmó que será parte de las acciones aunque no aclaró en qué rol. "Messi va a jugar. No sé cuántos minutos, tengo que hablar con él y veremos cuánto tiempo estará para no tener ningún riesgo", reveló .

Por otro lado, todo indica que luego de que Juan Musso tuviera su oportunidad ante los centroamericanos el sábado, esta vez Gerónimo Rulli irá desde el inicio. El ex-Estudiantes de La Plata es la primera alternativa en el arco para el cuerpo técnico en caso de que Emiliano Martínez no pueda estar. El Dibu se recupera de una fractura en el dedo anular de su mano derecha, pero no tendría dificultades para llegar al debut con Argelia el martes 16.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Islandia

Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez o José Manuel López.

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Scaloni reveló cómo están los lesionados de la Selección Argentina y cuándo reemplazará a Balerdi

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, fue optimista en cuanto a la evolución de los lesionados, en una conferencia de prensa previo al amistoso del martes contra Islandia, y aseguró que los jugadores no van a poder "mentir" sobre su estado. Además, confirmó que Leandro Paredes, el que más dudas generaba, se sumará a sus compañeros al final de la semana y avisó que el miércoles ya estará el reemplazante de Leonardo Balerdi.

En las declaraciones que brindó antes de la práctica abierta de este luens, el DT explicó lo que evalúan de los jugadores tocados: "Que se entrenen y estén bien. A veces están al margen por decisión nuestra, como Julián. Pero cuando se entrenan uno se da cuenta, por cómo se brinda, por los datos. Hoy en día es difícil engañar, más allá de las ganas que tengan de estar. Estamos tranquilos porque no nos van a poder mentir pero hoy te puedo asegurar que están bien, la mayoría tiene el alta y tenemos toda una semana para que se pongan bien".

También manifestó que Nicolás Paz, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, que ayer se entrenaron a la par por primera vez, ya tienen el alta y están a disposición, y detalló las situaciones de Paredes y Álvarez, los únicos que hoy se entrenan diferenciado además de Emiliano Martínez, a quien la fractura en el dedo anula de la mano derecha no le impedirá estar ante Argelia. "Juli está bien, es una cuestión de que se recupere al 100 por ciento. La molestia en el tobillo se le está yendo de a poco. En el caso de Leandro, creo que en unos días se va a poder reintegrar al grupo. Lo de él fue muscular, pero viene bien y seguro al final de la semana van a estar con el grupo", dijo.

Por otro lado, en cuanto al reemplazante de Balerdi, desafectado por un desgarro en el sóleo, insinuó que no será un zaguero y que el miércoles el elegido estará el miércoles con la delegación. "No lo voy a decir después del partido, pero mañana tendremos el panorama más claro. Podemos tomarnos estos días y el miércoles, quien decidamos, va a estar con nosotros. En la posición del flaco podemos estar cubiertos y veremos otras posibilidades, según cómo acaben los demás compañeros. Tenemos una idea, en base a cómo terminen, mañana decidiremos pero no pasa del miércoles", cerró.

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El mensaje de la Selección en su arribo a Auburn

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¿Juega Lionel Messi?

Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa y se espera que confirme la presencia de Lionel Messi en el siguiente partido

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