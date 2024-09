El uno por uno de San Martín en su visita a Rafaela

San Martín volvió a tener juego asociado, a pesar de que la cancha de Atlético Rafaela no ayudó en nada, pero no pudo ponerse arriba en el resultado. Se trajo un punto de Santa Fe que tiene gusto a poco porque Antuña salió a ganar el partido.

Puntaje Uno por uno: este sábado San Martín no fue el de siempre

Este es el 1x1 de San Martín:

Borgogno (6): seguro como siempre. Atajó dos pelotas muy difíciles en el ST. Siempre atento al juego y posicionando a sus compañeros.

Sienra (6): junto a Cáseres impasables. Muy atentos a los pelotazos (que abundaron) y controlaron bien a los delanteros de la crema.

Cáseres (6): muy atento en las pelotas divididas. No dejó pivotar a los delanteros de Rafaela y siempre seguridad.

Molina (5): no tuvo mucha actividad en la ofensiva y por su orilla siempre controló las situaciones. No lo atacaron en los 90 minutos.

Álvarez (7): muy ofensivo y participativo. Corrió todas las pelotas de la banda y estuvo seguro en defensa. Tuvo una contra pero no definió bien.

Pelaitay (5): combativo como siempre y recuperando pelotas difíciles. Trató de poner la pelota sobre el verde césped para armar las jugadas.

Olguín (6): jugó los 90’ y trató -junto con Pelaitay- de bajar la pelota y armar buen juego. No fue muy participativo en la ofensiva.

López García (7): el mejor de la cancha. Muy participativo en defensa y en la ofensiva. Buscó siempre la pelota. No le quedó ninguna en los 3/4 finales de la cancha para definir.

Casa (5): muy participativo en defensa ayudando a Álvarez, pero no tuvo muchas posibilidades en el ataque.

Franco (5): a pesar de que la pelota estuvo mucho tiempo en el aire, nunca le llegó una pelota limpia. Sus compañeros no lograron encontrarlo para dejarlo mano a mano.

Montagna (5): participativo en la cancha. Ayudó mucho sobre las dos bandas. Como sus compañeros en la ofensiva, no tuvo ninguna para definir.

Los que entraron:

Tomás Fernández (6): desbordó mucho y volvió locos a los de Rafaela en los 30 minutos que pudo jugar. Tuvo el triunfo, pero por centímetros se fue la pelota por arriba del travesaño.

González (4): no se acomodó nunca en cancha el ex Rafaela. A pesar de conocer la cancha, no se acomodó nunca.

Barrera y Avaro: sin nota