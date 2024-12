El primero en llegar: usa una prótesis y se fue caminando de la Terminal al Gigante de Alberdi

San Martín se juega mucho este domingo. Otra vez pone la historia sobre la mesa y está a 90 minutos de volver a Primera. El hincha sabe de sufrimientos y de milagros, es por eso que no le tiembla la fe por este equipo de Raúl Antuña que contagia y está listo para hacerle frente al conjunto mendocino de Medrán. Entre tantas camisetas verdinegras se esconden muchas historias y la de Diego es una de ellas: quien es el pibe de Santa Lucía que usa prótesis y abandonó a sus amigos para venirse caminando al Gigante de Alberdi.

WhatsApp Image 2024-12-07 at 15.52.18.jpeg

"Soy pintor y cuando me enteré que San Martín jugaba acá no lo dudé. No podía faltar", dijo Diego, el hincha que apenas vio a Tiempo de San Juan comenzó a agitar sus brazos y cantar una canción de la hinchada.