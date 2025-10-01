El primer desafío de Carlos López al frente de Melbourne: enfrenta al conjunto chileno

Este miércoles se puso en marcha el Mundial de Clubes de hockey sobre patines en San Juan. La jornada empezó cargada de emociones en el Estadio Aldo Cantoni y los fanáticos se hicieron presentes desde temprano. El calendario del primer día:

14:00 hs – Grupo B: HC San Jorge (Chile) vs Melbourne (Australia)

HC San Jorge (Chile) vs Melbourne (Australia) 16:30 hs – Grupo A: Andes Talleres (Argentina) vs FC Barcelona (España)

Andes Talleres (Argentina) vs FC Barcelona (España) 19:00 hs – Grupo B: OC Barcelos (Portugal) vs Centro Valenciano (Argentina)

OC Barcelos (Portugal) vs Centro Valenciano (Argentina) 21:30 hs – Grupo A: Sporting (Portugal) vs Olimpia (Argentina)

Las entradas se puede conseguir por AutoEntrada o en las boleterías del Estadio Aldo Cantoni. El valor de las entradas es $18000 la general y $40000 la platea oeste.

En total serán 8 los equipos que participarán de la competencia, divididos en dos grupos. En el Grupo A estarán Sporting Lisboa (Portugal), Andes Talleres (Mendoza, Argentina), FC Barcelona (España) y Olimpia Patín Club (San Juan). Por su parte, el Grupo B reunirá a OC Barcelos (Portugal), HC San Jorge (Chile), Melbourne Roller Hockey Club (Australia) y Centro Valenciano (San Juan).

Melbourne-San Jorge rompió el hielo en la primer jornada

El equipo australiano que dirige el sanjuanino Carlos López, abrió el Mundial de Clubes frente a San Jorge de Chile.

Seguí en vivo el arranque del Mundial de Clubes en el Cantoni haciendo click aquí: https://www.youtube.com/live/vsdHrC-mRpw