miércoles 1 de octubre 2025

Hockey sobre patines

El primer desafío de Carlos López al frente de Melbourne: enfrenta al conjunto chileno

El Mundial de Clubes puso primera en San Juan. El Melbourne de Australia, que tiene de DT al sanjuanino, se mide ante San Jorge del país trasandino en el Aldo Cantoni. La jornada completa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-10-01 145232

Este miércoles se puso en marcha el Mundial de Clubes de hockey sobre patines en San Juan. La jornada empezó cargada de emociones en el Estadio Aldo Cantoni y los fanáticos se hicieron presentes desde temprano. El calendario del primer día:

pablo alvarez, otra vez en casa: con la camiseta del barca, la emocion de volver al cantoni y enfrentar a olimpia
Hijo pródigo

Pablo Álvarez, otra vez en casa: con la camiseta del Barça, la emoción de volver al Cantoni y enfrentar a Olimpia
Bajó el precio de las entradas para el Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines.
Atención

Bajó el precio de las entradas para el Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines

Fixture – Miércoles 1 de Octubre

  • 14:00 hs – Grupo B: HC San Jorge (Chile) vs Melbourne (Australia)
  • 16:30 hs – Grupo A: Andes Talleres (Argentina) vs FC Barcelona (España)
  • 19:00 hs – Grupo B: OC Barcelos (Portugal) vs Centro Valenciano (Argentina)
  • 21:30 hs – Grupo A: Sporting (Portugal) vs Olimpia (Argentina)

Las entradas se puede conseguir por AutoEntrada o en las boleterías del Estadio Aldo Cantoni. El valor de las entradas es $18000 la general y $40000 la platea oeste.

En total serán 8 los equipos que participarán de la competencia, divididos en dos grupos. En el Grupo A estarán Sporting Lisboa (Portugal), Andes Talleres (Mendoza, Argentina), FC Barcelona (España) y Olimpia Patín Club (San Juan). Por su parte, el Grupo B reunirá a OC Barcelos (Portugal), HC San Jorge (Chile), Melbourne Roller Hockey Club (Australia) y Centro Valenciano (San Juan).

Melbourne-San Jorge rompió el hielo en la primer jornada

El equipo australiano que dirige el sanjuanino Carlos López, abrió el Mundial de Clubes frente a San Jorge de Chile.

image

Seguí en vivo el arranque del Mundial de Clubes en el Cantoni haciendo click aquí: https://www.youtube.com/live/vsdHrC-mRpw

