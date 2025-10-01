El primer desafío de Carlos López al frente de Melbourne: enfrenta al conjunto chileno

Este miércoles se puso en marcha el Mundial de Clubes de hockey sobre patines en San Juan. La jornada empezó cargada de emociones en el Estadio Aldo Cantoni y los fanáticos se hicieron presentes desde temprano. El calendario del primer día:
El Mundial de Clubes puso primera en San Juan. El Melbourne de Australia, que tiene de DT al sanjuanino, se mide ante San Jorge del país trasandino en el Aldo Cantoni. La jornada completa.
Fixture – Miércoles 1 de Octubre
Las entradas se puede conseguir por AutoEntrada o en las boleterías del Estadio Aldo Cantoni. El valor de las entradas es $18000 la general y $40000 la platea oeste.
En total serán 8 los equipos que participarán de la competencia, divididos en dos grupos. En el Grupo A estarán Sporting Lisboa (Portugal), Andes Talleres (Mendoza, Argentina), FC Barcelona (España) y Olimpia Patín Club (San Juan). Por su parte, el Grupo B reunirá a OC Barcelos (Portugal), HC San Jorge (Chile), Melbourne Roller Hockey Club (Australia) y Centro Valenciano (San Juan).
El equipo australiano que dirige el sanjuanino Carlos López, abrió el Mundial de Clubes frente a San Jorge de Chile.
Seguí en vivo el arranque del Mundial de Clubes en el Cantoni haciendo click aquí: https://www.youtube.com/live/vsdHrC-mRpw