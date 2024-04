El Inter Miami pone primera en los cuartos de final: ¿Juega Lionel Messi?

MLS Messi, afuera del partido ante New York FC: los motivos

Aunque aún no se saben grandes detalles del equipo que pondría el Tata, se supo que el capitán campeón del mundo volvería a jugar luego de una pequeño dolor en el isquiotibial de su pierna derecha .

La Pulga sufrió la lesión frente a Nashville FC por la Concachampions, por la que no pudo ser parte de la fecha FIFA con la Selección Argentina ni tampoco en el triunfo por 3-1 como visitante, la derrota por 4-0 contra New York Red Bull por 4-0 y el duelo contra New York City FC en el séptimo partido de la MLS 2024.

La formación de Inter Miami

Drake Callender; Julian Gressel, Tomás Avilés, Sergi Kryvtsov, Nicolás Freire, Jordi Alba; Sergio Busquets, Diego Gómez, David Ruiz; Lionel Messi o Robert Taylor y Luis Suárez. DT: Gerardo Martino.