domingo 5 de octubre 2025

Este domingo

Duelo clave en Arroyito: Rosario Central recibe a River por la fecha 11 del Clausura

El Canalla busca mantenerse en la parte alta de la Zona B, mientras que el Millonario intenta recuperarse tras la reciente derrota y la eliminación de la Copa Libertadores.

Redacción Tiempo de San Juan
Este domingo, desde las 21:15, Rosario Central y River se enfrentarán en el Gigante de Arroyito por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. El partido será transmitido por ESPN Premium y se podrá seguir minuto a minuto a través de plataformas digitales.

El Canalla, dirigido por Ariel Holan, llega con una racha positiva en la liga local y se ubica sexto en la Zona B, con nueve goles a favor y solo cuatro en contra. Para este encuentro, la probable formación de Rosario Central es: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Véliz.

River, tercero en la misma zona y dirigido por Marcelo Gallardo, busca recuperarse tras la caída ante Deportivo Riestra y la eliminación de la Copa Libertadores. Su equipo saldría con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Miguel Borja y Facundo Colidio.

El duelo tendrá un condimento especial: Alejo Véliz, delantero de Rosario Central, enfrentará al equipo al que más goles le convirtió en su carrera, mientras que River intentará mantener su lucha por la cima de la tabla de la Zona B.

Dejá tu comentario

