Dotti, el silencioso del pelotón que corre por placer y no se achica ante el poderío europeo

El capitán de los "bichos verdes" es la gran sorpresa de la Vuelta a San Juan aunque para él, no lo es. En silencio fue ganando terreno con el correr de las etapas, sin hacer nada de ruido en las primeras jornadas a pasar a ocupar el tercer lugar de la clasificación general por detrás del colombiano Fernando Gaviria y el eslovaco Peter Sagan. Juan Pablo y su escuadra, un gran soporte para él, no se achican para nada frente al podería europeo, tanto en piernas como en estructura: "Yo me preparo para esto, aunque corro por placer. En los últimos tiempos uno va tratando de intensificar el entrenamiento, los detalles, de acomodarse en base a lo que el cuerpo necesita. A medida que van pasando los años, uno trata de entrenar mucho más. Además, con el equipo se trata de simular un poco lo que hacen los europeos".

No me varía nada estar tercero en la general de la Vuelta a San Juan, hay que seguir trabajando No me varía nada estar tercero en la general de la Vuelta a San Juan, hay que seguir trabajando

Nada es casualidad en la vida deportiva de Juan Pablo Dotti y sus múltiples podios en San Juan, Buenos Aires, La Pampa y Mendoza, como también los campeonatos argentinos. A punto de cumplir 39 años y sin mencionar nada respecto al retiro, el pedalero sanjuanino por adopción tiene una rutina cien por cien profesional. Es lo que le exige un deporte tan rudo como el ciclismo de ruta. "La alimentación la preparo con una nutricionista. Pero es rica en carbohidratos, proteínas, siempre en cantidad exactas. Tratamos de comer lo más parecido a un ciclista europeo. Si vos comes más, te quedas sin combustible y te perjudica en una carrera. También le dedico mucho tiempo a la recuperación y a las horas de descanso, a los masajes. Uno ya no tiene 20 años y debe cuidarse".

También hay muchas horas de gimnasio y rodadas. Cuenta que, previo a la Vuelta a San Juan, apunta a las carreras fuera de la provincia como preparación de cara a la gran prueba. Dice que las carreras del calendario local son cortas y que esto es hasta perjudicial para el ciclista sanjuanino. Esto lo relaciona a la cantidad de abandonos que hubo entre el martes y el miércoles. "Es una crítica constructiva. Nosotros tuvimos una preparación muy dura, de muchos kilómetros. La Vuelta es una carrera muy larga y hay que prepararse. Por eso se necesitan en San Juan carreras de domingo de 150 kilómetros, para que uno se vaya acostumbrando a la sensación de correr tantos kilómetros", señala.

Y hablando de carreras exigentes, Dotti habla de lo que viene. Tercero en la general, pero consciente de que todo puede cambiar de un momento al otro, se refiere al gran desafío de la semana: "la etapa reina". El ascenso al Colorado será la quinta jornada de la prueba sanjuanina y la de mayor esfuerzo. Un terreno que el pedalero del SEP conoce muy bien. "Por suerte el equipo no sufrió ninguna baja y todos siguen trabajando de la misma manera. El viernes, a colaborar para intentar estar arriba. El Colorado me ilusiona, me ha salido bien en otras oportunidades y si hago un balance, me ha dado más alegrías que tristezas. Pero no voy a decir que voy a ganar porque puede pasar una desgracia y quizás no tengo un buen día. Pero estoy seguro de que estoy muy bien".

Tengo un gran cariño por la afición sanjuanina, se siente en cada una de las etapas mi nombre y apellido; es lindo saber que mucha gente me sigue desde mis comienzos. Tengo un gran cariño por la afición sanjuanina, se siente en cada una de las etapas mi nombre y apellido; es lindo saber que mucha gente me sigue desde mis comienzos.