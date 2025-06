Dos albadoneras se subieron al podio en un campeonato importante de pádel

Esta es su segunda participación en el Selectivo de Menores, competencia de carácter nacional y que reúne a los mejores exponentes en Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18, con un calendario de seis fechas durante la presente temporada 2025. Las sanjuaninas participaron en la 3ª fecha en Río Cuarto y en esta 4ª, logran llegar a la final, marcando el muy buen nivel alcanzado por las representantes locales.