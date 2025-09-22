Donnaruma se quedó con el premio Yashin: ¿Quién ganará el balón de oro?

Hoy conoceremos a un nuevo Balón de Oro. Este lunes, la revista France Football premiará al mejor futbolista de la temporada 2024/25, y cómo ninguno de los 30 nominados ganó esta distinción en el pasado, quien obtenga este reconocimiento escribirá su nombre en la historia de este galardón por primera vez en su carrera.
Los dos grandes candidatos a ganar el premio son Ousmane Demebelé (PSG) y Lamine Yamal (Barcelona), pero hay otras grandes estrellas como Kylian Mbappé (Real Madrid) o Mohamed Salah (Liverpool) que podrían dar la sorpresa. Los argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez en el 20° y 22° lugar, respectivamente. Además, el Dibu Martínez quedó octavo en el premio Lev Yashin al mejor arquero del año.