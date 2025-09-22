lunes 22 de septiembre 2025

Premio mayor

Donnaruma se quedó con el premio Yashin: ¿Quién ganará el balón de oro?

Lautaro Martínez, el delantero campeón del mundo, quedó 20° y Alexis Mac Allister en el puesto 22°. Yamal ganó el Kopa y Luis Enrique, el mejor DT.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Hoy conoceremos a un nuevo Balón de Oro. Este lunes, la revista France Football premiará al mejor futbolista de la temporada 2024/25, y cómo ninguno de los 30 nominados ganó esta distinción en el pasado, quien obtenga este reconocimiento escribirá su nombre en la historia de este galardón por primera vez en su carrera.

Los dos grandes candidatos a ganar el premio son Ousmane Demebelé (PSG) y Lamine Yamal (Barcelona), pero hay otras grandes estrellas como Kylian Mbappé (Real Madrid) o Mohamed Salah (Liverpool) que podrían dar la sorpresa. Los argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez en el 20° y 22° lugar, respectivamente. Además, el Dibu Martínez quedó octavo en el premio Lev Yashin al mejor arquero del año.

En desarrollo...

