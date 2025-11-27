jueves 27 de noviembre 2025

Todo el detalle

Desamparados-Atenas, por el último paso: definen al finalista del Clausura en cancha de Trinidad

Víboras y Mirasoles se medirán esta noche en el Estadio Ingeniero Domingo Alberto Martín. Precio de las entradas y dónde comprarlas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El fútbol sanjuanino tendrá una noche decisiva este jueves en la cancha de Trinidad, donde Sportivo Desamparados y Atenas de Pocito se enfrentarán en la esperada final del Reducido de Primera División. El ganador conseguirá el boleto para jugar ante Unión la definición del título del segundo semestre.

El duelo comenzará a las 21.15 en el Barrio Atlético, donde se espera un gran marco de público ya que el partido se disputará con ambas parcialidades.

La jornada comenzará temprano: a las 18.30, Desamparados y Alianza abrirán la tarde con el cruce correspondiente a la Cuarta División, como antesala del plato fuerte

Entradas y ubicaciones

La Liga confirmó que las entradas tendrán un valor de $6.000 para la popular y $10.000 para plateas.

Para garantizar un acceso ordenado, se dispuso el siguiente operativo:

-Hinchada de Atenas: ocupará la Popular Sur y la Platea Este, con ingreso por calle República del Líbano.

-Hinchada de Desamparados: se ubicará en la Popular Norte y la Platea Oeste, ingresando por calle Pasteur.

