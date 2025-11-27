Desamparados-Atenas, por el último paso: definen al finalista del Clausura en cancha de Trinidad

El fútbol sanjuanino tendrá una noche decisiva este jueves en la cancha de Trinidad, donde Sportivo Desamparados y Atenas de Pocito se enfrentarán en la esperada final del Reducido de Primera División. El ganador conseguirá el boleto para jugar ante Unión la definición del título del segundo semestre.

El pasillo de la polémica

El duelo comenzará a las 21.15 en el Barrio Atlético, donde se espera un gran marco de público ya que el partido se disputará con ambas parcialidades.

La jornada comenzará temprano: a las 18.30, Desamparados y Alianza abrirán la tarde con el cruce correspondiente a la Cuarta División, como antesala del plato fuerte

Entradas y ubicaciones

La Liga confirmó que las entradas tendrán un valor de $6.000 para la popular y $10.000 para plateas.

Para garantizar un acceso ordenado, se dispuso el siguiente operativo:

-Hinchada de Atenas: ocupará la Popular Sur y la Platea Este, con ingreso por calle República del Líbano.

-Hinchada de Desamparados: se ubicará en la Popular Norte y la Platea Oeste, ingresando por calle Pasteur.