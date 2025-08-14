jueves 14 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Representantes locales

De San Juan al mundo: 30 bailarines persiguen el sueño de la copa mundial y organizan un zumbathon para recaudar fondos

Latin Dance cumple 14 años y se prepara para uno de los mayores desafíos de su historia: competir en el campeonato mundial de ritmos latinos. Más de 30 bailarines locales participarán, y organizan eventos a beneficio para costear el sueño.

Por Redacción Tiempo de San Juan
487209662_8601479573287941_5454101438515253564_n

La escuela sanjuanina Latin Dance, con 14 años de trayectoria en la formación artística en la provincia, está a punto de vivir uno de los momentos más emocionantes en la vida de cualquier bailarín. La institución fue seleccionada para competir en el Campeonato Mundial de Ritmos Latinos, un evento que promete marcar un antes y un después en la historia de la danza local.

Lee además
Aparentemente el lunes 18 de agosto la jornada estará repleta de lluvias aisladas en San Juan
A tener en cuenta

¿Asoman lluvias en el horizonte de San Juan?: qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional
El gobernador Marcelo Orrego distinguió a Julio Bocca y al director del Teatro Colón.
Distinción

Julio Bocca y el director del Teatro Colón fueron distinguidos por el Gobierno de San Juan

Más de 30 bailarines de la academia se preparan intensamente para representar a la provincia. El certamen se desarrollará en tres instancias: la eliminatoria sanjuanina, que tendrá lugar el 19 de septiembre en Luna Morena; la final nacional, prevista para el 11 y 12 de octubre en Buenos Aires; y la gran final mundial, que se disputará en diciembre en México.

Para afrontar los gastos que implica esta aventura internacional, Latin Dance puso en marcha distintas iniciativas solidarias, como bingos y clases especiales. Una de las actividades más destacadas es el Zumbathon a beneficio “El sueño de un bailarín”, que se realizará el domingo 7 de septiembre a las 16 en el Centro de Convenciones Libertadores de América, frente a la Plaza de Villa Krause. El evento contará con instructores de alto nivel de toda la provincia y las entradas anticipadas ya están a la venta.

“Nuestra institución trabaja más allá de la danza: lo hacemos con las familias, apoyando el arte y la cultura. Estamos haciendo de todo para poder traer la copa a San Juan”, destacaron desde la escuela.

d2629c8d-5296-484a-a4ff-3d6d28b65749

Temas
Seguí leyendo

Se viene el finde: mirá la agenda de actividades que se podrá disfrutar en San Juan

En las estaciones de servicio de San Juan también pega el boom de la venta de comida a la par de la nafta

San Juan será sede de un Torneo Abierto de Artes Marciales

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan

Confirmaron una nueva suba en los valores de las cuotas de colegios privados en San Juan

¿Para qué pidió el RIGI Veladero en San Juan?: el paso clave tras la decisión

A cuáles exportadores sanjuaninos les fue mejor y a cuáles peor en el primer semestre 2025

El viral filmado en plena noche en el lago del Parque de Mayo, que generó una ola de críticas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el incomodo momento que vivio lionel scaloni cuando una fanatica lo grabo mientras pagaba en un kiosco
Video

El incómodo momento que vivió Lionel Scaloni cuando una fanática lo grabó mientras pagaba en un kiosco

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan
Perfil

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó
La Cámara Gesell, crucial

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó
Rivadavia

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó

Video: se pelearon por un novio en un colectivo de la Red Tulum y se hicieron virales
En las redes

Video: se pelearon por un novio en un colectivo de la Red Tulum y se hicieron virales

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social
Sentencia civil

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

Te Puede Interesar

OSSE cambia su manera de trabajar para mejorar las respuestas ante las urgencias y reclamos.
Servicio

De qué se trata la reestructuración de OSSE que busca responder a urgencias y reclamos con mayor rapidez

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social
Sentencia civil

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó
La Cámara Gesell, crucial

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó

Imagen archivo Tiempo de San Juan
Calingasta

Cuenta regresiva para la puesta en marcha en Radiotelescopio: en septiembre se montaría la antena

Quiso robar carne en un supermercado, lo captaron por las cámaras y quedó detenido
En Rivadavia

Quiso robar carne en un supermercado, lo captaron por las cámaras y quedó detenido