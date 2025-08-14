De San Juan al mundo: 30 bailarines persiguen el sueño de la copa mundial y organizan un zumbathon para recaudar fondos

La escuela sanjuanina Latin Dance , con 14 años de trayectoria en la formación artística en la provincia, está a punto de vivir uno de los momentos más emocionantes en la vida de cualquier bailarín. La institución fue seleccionada para competir en el Campeonato Mundial de Ritmos Latinos , un evento que promete marcar un antes y un después en la historia de la danza local.

Más de 30 bailarines de la academia se preparan intensamente para representar a la provincia. El certamen se desarrollará en tres instancias: la eliminatoria sanjuanina, que tendrá lugar el 19 de septiembre en Luna Morena ; la final nacional, prevista para el 11 y 12 de octubre en Buenos Aires ; y la gran final mundial, que se disputará en diciembre en México .

Para afrontar los gastos que implica esta aventura internacional, Latin Dance puso en marcha distintas iniciativas solidarias, como bingos y clases especiales. Una de las actividades más destacadas es el Zumbathon a beneficio “El sueño de un bailarín”, que se realizará el domingo 7 de septiembre a las 16 en el Centro de Convenciones Libertadores de América, frente a la Plaza de Villa Krause. El evento contará con instructores de alto nivel de toda la provincia y las entradas anticipadas ya están a la venta.

“Nuestra institución trabaja más allá de la danza: lo hacemos con las familias, apoyando el arte y la cultura. Estamos haciendo de todo para poder traer la copa a San Juan”, destacaron desde la escuela.