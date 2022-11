De jugadora a comentarista: Salomé Rodríguez y su visión desde la cabina

Con la misma camiseta que se consagró campeona con Las Águilas en el Sudamericano , apareció esta tarde la ex jugadora Salomé Rodríguez en el Estadio Aldo Cantoni. Esta vez no sobre el parqué para defender la Albiceleste, si no desde la tribuna para comentar las acciones del encuentro que disputó Argentina contra Portugal por la instancia de semifinales. En conversación con Tiempo de San Juan , 'Salo' habló del partido, el nerviosismo desde arriba y la ilusión de que puedan alzar un título en casa.

"Que no me rompan el corazón las chicas, porque estoy muy ilusionada", relató Salomé entre risas en primera instancia a nuestro medio. La ex jugadora fue invitada Radio Colón a comentar en la transmisión sobre el encuentro de la Selección de Giuliani: "Me invitaron, y como me encanta el hockey, acá estoy".