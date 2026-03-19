Copa Sudamericana: así quedaron los grupos

Se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la CONMEBOL Sudamericana 2026 y los 32 equipos participantes ya conocen sus rivales y su fixture en la segunda copa del continente.

Conmebol Se definieron los bombos de la Copa Sudamericana

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GRUPO A

América de Cali

Los Diablos Rojos eliminaron en la fase previa a Bucaramanga y es uno de los representates de Colombia en el certamen.

Tigre

El equipo de Victoria hizo una gran campaña en 2025 y logró el pasaje a la Sudamericana, donde intentará superar su campaña de 2012, cuando perdió la final ante Sao Paulo.

Macará

Quedó primero del segundo hexagonal de la Liga Ecuabet y en fase previa dejó en el camino a Orense.

Alianza Atlético

Alianza Atlético quedó en el 5to puesto de la tabla acumulada de la Liga 1 y se clasificó a la fase previa a la Sudamericana. Le ganó 2-0 a Garcilaso y sacó boleto para la fase de grupos.

GRUPO B

Atlético Mineiro

Atlético Mineiro goleó en la útlima fecha del Brasileirao, finalizó el año en el 11º puesto y aseguró su boleto como Brasil 4.

Cienciano

Cienciano fue el útlimo equipo en asegurar la clasificación en Perú tras ganarle por 2-1 a Ayacucho FC y quedando octavo del acumulado gracias a su diferencia de gol. En la fase previa eliminó por penales a Melgar y vuelve a la Sudamericana, que ganó en 2003.

Puerto Cabello

Puerto Cabello fue el subcampeón del Torneo Clausura 2025 y se clasificó a la CONMEBOL Sudamericana 2026. Jugará la fase de grupos luego de eliminar en la ronda previa, y por penales, a Monagas.

Juventud

El conjunto uruguayo no pudo con DIM en la fase previa de la Libertadores y pasó a jugar el segundo torneo continental.

GRUPO C

San Pablo

El Tricolor quedó en el 8vo. puesto del Brasileirao en 2025 por lo que aseguró un lugar en la Sudamericana como Brasil 1. Ganó la Sudamericana en 2012.

Millonarios

Jugará la fase preliminar tras quedar 8vo. en la tabla acumulada del año. Le ganaron el clásico a Nacional y accedieron a la fase de grupos.

Boston River

Boston River quedó en el 6to lugar y sacó boleto para la fase previa de la Sudamericana. En la fase previa dejó en el camino a Racing y se clasificó a la fase de grupos.

O'Higgins

El equipo de Rancagua quedó eliminado en la tercera fase previa de la Libertadores y jugará la Sudamericana.

GRUPO D

Santos

El equipo de Neymar se salvó del descenso en la útlima fecha luego de golear por 3-0 a Cruzeiro, escaló al 12º puesto y sacó pasaje para la Sudamericana.

San Lorenzo

El Ciclón vuelve a disputar la Sudamericana tras finalizar en la 7° posición. En 2002 fue el campeón del certamen.

Deportivo Cuenca

Quedó en el segundo puesto del segundo hexagonal de la Liga Ecuabet. Le ganaron a Libertad en la ronda previa por lo que avanzaron a la fase de grupos de la Sudamericana.

Deportivo Recoleta

Recoleta también jugará la Copa desde la fase previa tras finalizar el año en el 6º puesto de acumulada. En la fase previa, dieron el golpe y eliminaron a Nacional.

GRUPO E

Racing

La Academia se clasificó a la Sudamericana por su posición en la tabla anual. Fue campeón en 2024.

Caracas

Los Rojos del Ávila terminaron el año en la 6ta ubicación de la anual y dirán presente, una vez más, en el certamen. Jugaron la ronda previa ante Metropolitanos, le ganaron en los penales y accedieron a la fase de grupos.

Independiente Petrolero

Independiente Petrolero también se sumó a los clasificados a la primera fase de la Sudamericana tras quedar en el 6º puesto de la tabla del fútbol boliviano. Ganó su partido de fase previa y avanzó a la fase de grupos.

Botafogo

El campeón de la Libertadores 2024 protagonizó el gran batacazo de esta edición de la máxima competencia continental y deberá jugar la Sudamericana.

GRUPO F

Gremio

El Gaúcho ganó su último partido del Brasileirao, escaló al 9no puesto de la tabla y sacó boleto a la Copa Sudamericana 2026.

Palestino

Los árabes volverán a jugar por segundo año consecutivo la Sudamericana tras ocupar el 6to puesta de la tabla. Dieron el golpe al eliminar a la U en la ronda previa y disputarán la fase de grupos.

Montevideo City Torque

Montevideo City Torque logró el último lugar al finalizar en el octavo puesto de la tabla anual del Campeonato Uruguayo. Le ganó la fase previa a Defensor Sporting.

Riestra

Los Malevos quedaron en la 6ta posición y dieron la sorpresa al clasificarse por primera vez en la historia a una Copa Internacional.

GRUPO G

Olimpia

Los Albos quedaron en el 7° pueso por lo que deberán disputar la Copa Sudamericana desde la fase previa. Le ganaron por 1-0 a Trinidense y sacaron boleto para la fase de grupos.

Vasco Da Gama

Vasco Da Gama jugará la Copa Sudamericana 2026 por su posición en la tabla del Brasileirao.

Audax Italiano

Tras participar en 2023, los itálicos volvieron a sacar boleto para el certamen luego de quedar 5tos en la tabla anual. Disputaron la fase previa, vencieron a Cobresal y avanzaron a la fase de grupos.

Barracas

El Guapo logró su boleto a la Sudamericana 2026 gracias a la consagración de Lanús en 2025 por lo que liberó cupo.

GRUPO H

River Plate

El Millonario acumuló 53 puntos en todo el año, quedó 4to. en la tabla anual y jugará la Copa Sudamericana. En 2014 se consagró campeón.

Bragantino

Bragantino acumuló 48 puntos, terminó décimo en el Brasileirao y será Brasil 3 en la Copa.

Blooming

Blooming accedió a la fase preliminar tras finalizar en el 5to puesto de la tabla del torneo de Bolivia. Le ganó a Bulo Bulo y accedió a la fase de grupos.

Carabobo

El cuadro venezolano también se despidió en la tercera ronda previa de la Libertadores, ante Cristal y cayó en el bombo 4 de la Sudamericana