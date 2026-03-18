Con un Julián Álvarez en llamas, el Atlético perdió con Tottenham pero le alcanzó para pasar de fase en la Champions

Aunque la goleada en la ida parecía dejar la serie encaminada, Atlético Madrid sufrió más de lo esperado en su visita al Tottenham Hotspur. El equipo dirigido por Diego Simeone no logró imponer condiciones y volvió a mostrar dudas en un contexto internacional, algo que permitió que los ingleses crecieran en confianza y se pusieran en ventaja durante el primer tiempo.

En ese tramo, Juan Musso fue clave para sostener al conjunto madrileño con varias atajadas determinantes. En el complemento, el Aleti reaccionó y llegó al empate gracias a una gran definición de Julián Álvarez, lo que parecía encaminar la clasificación. Sin embargo, errores propios volvieron a darle vida al rival, que descontó y mantuvo la tensión hasta el final.

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Por el gol de Julián Álvarez contra Tottenham en la #ChampionsLeague pic.twitter.com/GkmGVpvqjh — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 18, 2026 Pese a las dificultades, el Atlético logró sostener la ventaja global y selló su pase a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Ahora deberá enfrentar al FC Barcelona, en una serie que promete ser exigente.

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