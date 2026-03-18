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Abrochó su pasaje

Con un Julián Álvarez en llamas, el Atlético perdió con Tottenham pero le alcanzó para pasar de fase en la Champions

El equipo del Cholo Simeone cayó 3-2 frente a los Spurs en Londres y, con un global de 7-5, se clasificó a los cuartos de final del certamen continental. La Araña fue protagonista con un golazo y una asistencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Aunque la goleada en la ida parecía dejar la serie encaminada, Atlético Madrid sufrió más de lo esperado en su visita al Tottenham Hotspur. El equipo dirigido por Diego Simeone no logró imponer condiciones y volvió a mostrar dudas en un contexto internacional, algo que permitió que los ingleses crecieran en confianza y se pusieran en ventaja durante el primer tiempo.

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En ese tramo, Juan Musso fue clave para sostener al conjunto madrileño con varias atajadas determinantes. En el complemento, el Aleti reaccionó y llegó al empate gracias a una gran definición de Julián Álvarez, lo que parecía encaminar la clasificación. Sin embargo, errores propios volvieron a darle vida al rival, que descontó y mantuvo la tensión hasta el final.

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Pese a las dificultades, el Atlético logró sostener la ventaja global y selló su pase a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Ahora deberá enfrentar al FC Barcelona, en una serie que promete ser exigente.

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