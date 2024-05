Con un gol del sanjuanino Botta, Talleres le gana 2-0 a Barcelona y saca su pasaje a octavos

Es por eso que en barrio Jardín se vive el próximo partido como una verdadera final. Así lo entiende Walter Ribonetto , el DT, y todo el plantel. "Este equipo viene demostrando que está para cosas importantes y se vienen lindos desafíos", aseguró el entrenador. "Vamos a hacer lo nuestro: ser intensos y agresivos", amplió el técnico. Sus futbolistas no cambiarán las formas y también jugarán con la ansiedad de los ecuatorianos, que necesitan un resultado favorable.

"Tino" ya tiene definido el equipo pero, una vez más, eligió guardárselo y no decirlo. Ni a la prensa ni tampoco a los jugadores, todavía. A priori, los once serían los mismos que vienen de ganar en Chile frente a Cobresal. El colombiano Kevin Mantilla le ganaría de nuevo la pulseada a Juan Gabriel Rodríguez en la zaga central. En el resto de los puestos no hay dudas. Y se buscará desequilibrar siempre con Ramón Sosa. El paraguayo es la carta del peligro de la T.

Así, de no mediar sorpresas, Talleres saltará a la cancha con: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Mantilla y Miguel Navarro; Ulises Ortegoza, Marcos Portillo y Rubén Botta; Ramiro Ruiz Rodríguez, Federico Girotti y Sosa.