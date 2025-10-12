domingo 12 de octubre 2025

Torneo Clausura

Con muchas bajas, River recibe a Sarmiento en el Monumental

Con la fecha FIFA en juego, el Millonario se quedó sin varias figuras y, por tanto, Marcelo Gallardo debió armar un equipo alternativo para enfrentar al conjunto de Junín. Desde las 19.15, buscará los tres puntos tras la derrota frente a Rosario Central.

Por Redacción Tiempo de San Juan
1

River Plate afrontará este domingo un compromiso determinante por la fecha 12 del Torneo Clausura: desde las 19.15, en el Estadio Monumental, recibirá a Sarmiento de Junín con un equipo plagado de variantes obligadas. El “Millonario” deberá rearmarse ante la ausencia de seis futbolistas convocados por la Selección Argentina, la Sub-20 y la de Colombia, además del suspendido Juan Portillo y la baja de Enzo Pérez.

Para Marcelo Gallardo, el encuentro llega en un momento decisivo. Luego de la derrota ante Rosario Central, River cayó al tercer puesto en la Tabla Anual y, por ahora, se encuentra en zona de repechaje para la próxima Copa Libertadores. Aun así, el equipo mantiene vivas sus aspiraciones en la Copa Argentina, donde alcanzó las semifinales y es firme candidato al título.

Con este panorama, el “Muñeco” prepara un esquema 4-3-1-2 con varias caras nuevas. Franco Armani continuará bajo los tres palos, mientras que la defensa mostrará modificaciones casi completas: Fabricio Bustos reemplazará a Gonzalo Montiel en el lateral derecho, Milton Casco ingresará por Marcos Acuña en el izquierdo, y en la zaga central estarán Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz, en lugar del joven Lautaro Rivero. Todos ellos fueron convocados por Lionel Scaloni para la doble fecha FIFA.

En el mediocampo, Ignacio Fernández y Giuliano Galoppo ocuparán los interiores, con Santiago Lencina como enganche. La principal incógnita está en el eje: sin Enzo Pérez —quien no concentró pese a haber cumplido su sanción—, el juvenil Agustín De La Cuesta se perfila como titular y tendrá su oportunidad desde el arranque.

En la delantera llegan las buenas noticias. Maximiliano Salas podrá jugar tras la reducción de su sanción por parte del Tribunal de Disciplina, y Sebastián Driussi recibió el alta médica después de tres semanas fuera por un desgarro. Si bien el cuerpo técnico evaluará su estado físico, todo indica que el ex Racing volverá al once inicial para acompañar a Facundo Colidio en ataque.

River buscará recomponerse ante su gente y no perder terreno en la pelea por los primeros puestos, en un partido donde la profundidad de su plantel volverá a ponerse a prueba.

Datos del partido

  • Hora: 19.15

  • TV: TNT Sports Premium

  • Árbitro: Pablo Echavarría

  • Estadio: Monumental

