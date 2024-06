Con la vuelta de Rojo, Boca busca el pase a octavos de la Copa Argentina

Este miércoles, en Mendoza, Boca jugará frente a Almirante Brown, por los 16avos de final de la Copa Argentina . La sorpresa del DT Diego Martínez podría ser la inclusión como titular de Gary Medel , reciente incorporación del Xeneize; además hay que mencionar la posible vuelta de Marcos Rojo al once, tras su expulsión vs. Platense.

Sin embargo, el entrenador de Boca enfrenta una complicación debido a que a horas del partido aún no llegó el transfer del flamante refuerzo y podría quedar afuera de la nómina. Además, en la práctica del martes por la mañana no fue parte del once y en su lugar estuvo Pol Fernández.

Además, para enfrentar al conjunto de la Primera Nacional, el encargado de cuidar los tres palos sería Sergio Romero. Mientras que Nicolás Figal, Cristian Lema, Marcos Rojo y Lautaro Blanco serán los componentes de la defensa. En la mitad de cancha Pol Fernández parece imponerse a Gary Medel que iría al banco de relevos, para luego completar con Ezequiel Fernández, Kevin Zenón y Vicente Taborda, quien ingresaría en lugar de Cristian Medina que cuenta con una molestia en uno de sus tobillos, pero no es baja asegurada ya que lo esperarán a ver como evoluciona.

Edinson Cavani y Miguel Merentiel estarían en la dupla delantera para completar el equipo. El Matador iba a ser la gran ausencia, luego de trabajar diferenciado en la previa, pero todo indicar que será titular.

Por otro lado, Jabes Saralegui será baja por lesión y su lugar, en el banco de los suplentes, será reemplazado por Santiago Dalmasso.

La formación de Boca vs. Almirante Brown

Sergio Romero; Nicolás Figal, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Pol Fernández, Vicente Taborda, Ezequiel Fernández, Kevin Zenón; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Diego Martínez.