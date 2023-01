Con la fe intacta: Unión le gana 1-0 a San Martín de Mendoza y acorta la diferencia en el global

No hay más opciones que salir a buscar el partido de entrada. Unión hizo un buen torneo durante la estadía larga en el Torneo Regional Amateur y solo le quedan dos pasos para conseguir lo que tanto sueñan los hinchas azules, el ascenso al Federal A. La ida frente a San Martín de Mendoza no le favoreció y tendrá que salir a todo o nada para ganar en casa y remontar el 1-3 del primer partido en la vecina provincia.

El DT Gastón Solera no tiene mucho tiempo para pensar, y sin duda el equipo para esta tarde será pura experiencia y velocidad para poder golpear desde el vestuario. Mientras que San Martín llega tranquilo, pero no confiado. No toca el equipo, pero sabe que un error o salir dormidos, le puede costar muy caro en una cancha que estará colmada.