Con el dirigente de Unión en el padrón de los socios, esta noche Trinidad elige presidente: las listas

Después de toda la polémica que se generó por su nombre, Ernesto Vidal : "Una de las tantas cosas que me inculcaron fue el amor hacia la camiseta de Unión y no solo de fútbol sino de todos los deportes que allí se practican".

image.png

LAS LISTA OFICIAL Y LA OPOSITORA

LISTA N° 1: Gabriel Arce; Germán Doblas; Rubén Galeano; Gabriel Quiroga; Andrés Gallardo; Alberto Palacio; Romina González; Gustavo Doblas; Mauricio Gallardo; Gustavo Carracedo; Armando Castro; Carlos Amparan; Ruben Lliteras; Danilo Carracedo; García Juan; Héctor Herrera; Luis Nacif; Alberto Platero Y Eduardo Pages.

LISTA N° 2: Presidente: Horacio Díaz; Vicepresidente: José García; Secretario: Juan Pablo Jofré; Pro Secretario: Javier González; Tesorero: Marcelo Salla; Pro Tesorero: Cristian Flores; Secretario de Actas: Ariel Ferrer; Pro Secretario de Actas: Eliana Echeñique; 1° Vocal Titular: Fabián Silva; 2° Vocal Titular: Laura Vega; 3° Vocal Titular: Miguel Escobar; 4° Vocal Titular: Sergio Vera; 1° Vocal Supl: Eduardo García; 2° Vocal Supl: Mario Silva; 3° Vocal Supl: Gustavo Moreno; 4° Vocal Supl: Sergio Villafañe; 1° R C: Juan Aguirre; 2° R C: Sergio Oribe; 3° R C: Emilio Sarmiento.